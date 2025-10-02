Jobkiller KI: Diese Berufe sterben zuerst aus

Während KI-Systeme die Arbeitswelt revolutionieren, zeichnet sich ein paradoxes Bild: Zahlreiche Berufe verschwinden, während gleichzeitig völlig neue Tätigkeitsfelder entstehen.

Künstliche Intelligenz verändert die Berufswelt grundlegend. Diese Technologie, die unter Bezeichnungen wie KI, AI oder Artificial Intelligence bekannt ist, gestaltet unsere Arbeitswelt neu. Doch welche historischen Parallelen gibt es zu früheren technologischen Umbrüchen? Wie kann man sich beruflich auf diese Entwicklung einstellen? Und welche Berufsfelder stehen besonders unter Druck?

Die Arbeitswelt erfährt durch KI einen tiefgreifenden Wandel. Standardisierte Abläufe werden zunehmend von intelligenten Systemen übernommen, während datengestützte Entscheidungsprozesse und automatisierte Kundenbetreuung in Unternehmen Einzug halten. Diese Veränderungen betreffen nicht nur klassische Bürotätigkeiten, sondern erstrecken sich auch auf Sektoren wie Gesundheitswesen und Nahrungsmittelherstellung. In der Vergangenheit haben bereits andere technologische Revolutionen wie die Industrialisierung und die Automatisierungswelle die Arbeitslandschaft nachhaltig verändert.

Der Einfluss künstlicher Intelligenz auf unsere Arbeitswelt zeigt sich bereits heute – in manchen Bereichen deutlicher als in anderen. Bei der praktischen Anwendung von KI denken viele zunächst an die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben. Möglicherweise nutzt du selbst bereits öffentlich zugängliche KI-Dienste wie ChatGPT, Google Gemini oder YouChat zur Unterstützung bei Datenverarbeitung oder Informationssuche.

Während du diese Tools vermutlich aus eigenem Antrieb einsetzt, implementieren Unternehmen gleichzeitig KI-Systeme und maschinelles Lernen zur Datenanalyse. Diese Technologien ermöglichen faktenbasierte Entscheidungsfindung, die Firmen Wettbewerbsvorteile verschaffen kann.

Im Kundendienst spielt künstliche Intelligenz eine zunehmend wichtige Rolle, da Chatbots standardisierte Anfragen selbständig bearbeiten können. Die Vorstellung, dass nur Bürotätigkeiten von dieser Entwicklung betroffen sind, greift jedoch zu kurz. Auch in Branchen wie Medizin, Handwerk oder Lebensmittelproduktion kommen KI-Anwendungen verstärkt zum Einsatz – etwa bei der Qualitätssicherung oder für Prognosemodelle.

Historische Parallelen

Die Integration von Künstlicher Intelligenz ist nicht der erste technologische Umbruch in der Arbeitswelt. Im 18. und 19. Jahrhundert veränderte die Industrialisierung Europa grundlegend. Handarbeit wich zunehmend der maschinellen Fertigung in Fabriken. Während die Wirtschaft davon erheblich profitierte, dauerte es noch Jahrzehnte, bis Arbeitnehmer durch gesetzliche Regelungen wie Arbeitsschutzmaßnahmen oder Krankenversicherungen abgesichert wurden.

Die industrielle Entwicklung schritt seither kontinuierlich voran. In den 1970er Jahren begann mit der Automatisierung ein weiterer tiefgreifender Wandel: Roboter übernahmen Schweißarbeiten oder Montageprozesse – ein Trend, der bis heute anhält. Diese Automatisierungswelle zeigte anfangs kaum Auswirkungen auf die Beschäftigungszahlen. Mit der flächendeckenden Einführung automatisierter Technologien in nahezu allen Wirtschaftszweigen änderte sich dies jedoch. Schätzungen zufolge gingen allein im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 1,6 Millionen Arbeitsplätze in Europa verloren. Gleichzeitig entstanden jedoch zahlreiche neue Berufsbilder, die es zuvor nicht gab.

Zunächst die unerfreuliche Erkenntnis: Tatsächlich sind einige Berufe durch den Einsatz künstlicher Intelligenz existenziell gefährdet. Eine aktuelle Untersuchung des IWF beziffert den Anteil der von KI betroffenen Arbeitsplätze auf 60 Prozent – also deutlich mehr als die Hälfte. Vermutlich wirst du in unserer Aufstellung auch Berufe entdecken, die du bislang nicht als gefährdet eingestuft hättest.

Die Auswirkungen künstlicher Intelligenz variieren je nach Berufsfeld erheblich. Besonders stark gefährdet sind nach aktuellen Erkenntnissen unter anderem folgende Tätigkeitsbereiche:

Für Buchhalter zeichnet sich eine unsichere Zukunft ab. Künstliche Intelligenz und Automatisierungstechnologien könnten künftig wesentliche Teile der Buchhaltung übernehmen – von der Dateneingabe über die Kontoführung bis zur Erstellung von Rechnungen und Finanzberichten.

Ähnlich wie in der Buchhaltung kann KI auch in der Mathematik als Unterstützung oder Ersatz dienen, indem sie komplexe Muster in Formeln und Datensätzen automatisch erkennt und analysiert – oft deutlich schneller als menschliche Fachkräfte.

Die Erstellung von Programmcode folgt strukturierten Regeln. Obwohl menschliche Kreativität und Problemlösungskompetenz bei Programmierern weiterhin gefragt sein dürften, könnten bestimmte Codeabschnitte künftig von KI-Systemen generiert werden.

Wer Produktanfragen oder Dienstleistungsinformationen benötigt, kennt sie vermutlich bereits: Chatbots. Diese automatisierten Systeme könnten den Personalbedarf im Kundenservice deutlich reduzieren, da sie zahlreiche Standardanfragen selbständig bearbeiten können.

Zukunftsperspektiven

Bürokräfte erledigen häufig wiederkehrende Aufgaben. Durch digitale Assistenzsysteme lassen sich Ressourcen einsparen. Arbeitgeber können freigewordene Kapazitäten entweder anderweitig nutzen oder den Personalbedarf für administrative Tätigkeiten insgesamt verringern.

Überraschend? Das Transportwesen gehört zu den am stärksten durch KI bedrohten Branchen. Bei näherer Betrachtung erscheint dies jedoch plausibel, denn an autonomen Fahrsystemen wird bereits seit langem geforscht. Berufe im öffentlichen Nahverkehr oder Warentransport, die ohnehin unter Fachkräftemangel leiden, könnten mittelfristig durch KI-gesteuerte Technologien ersetzt werden.

In den USA bereits verbreitet, in Europa noch kaum präsent: Drohnen. Die ferngesteuerten Flugobjekte besitzen enormes Potenzial. Sie könnten perspektivisch die herkömmliche Paket- und Briefzustellung ersetzen – vorausgesetzt, die Technologie erreicht den erforderlichen Reifegrad.

Zur kontinuierlichen Qualitätssicherung nutzt die Lebensmittelbranche bereits KI-Systeme zur Prozessoptimierung. Doch damit nicht genug: Auch in Verpackung und Etikettierung könnte der Personalbedarf durch fortschreitende Automatisierung erheblich sinken.

Manche Berufsbilder werden in ihrer heutigen Form verschwinden – weil künstliche Intelligenz sie überflüssig macht. Laut einer Erhebung des Weltwirtschaftsforums entstehen jedoch deutlich mehr Arbeitsplätze als gleichzeitig wegfallen. Besonders in der Automobilindustrie und der Luft- und Raumfahrttechnik rechnen die befragten Unternehmen mit einem Stellenzuwachs durch KI-Einführung.

Wie könnten diese neuen Berufsfelder aussehen? Welche Rolle spielen Menschen im Umgang mit künstlicher Intelligenz? Welche Aufgaben und Ziele werden sie verfolgen? Ein im MITSloan Management Review veröffentlichter Artikel bietet hierzu Antworten. H. James Wilson, Managing Director IT bei der Unternehmensberatung Accenture, und weitere Studienautoren kategorisieren potenzielle Berufsbilder in drei Gruppen:

Trainer:innen

Erhalter:innen

Erklärer:innen

Trainer arbeiten vorwiegend in IT und Softwareentwicklung und schulen Programme für spezifische Funktionen. Erklärer hingegen interpretieren und bewerten KI-generierte Entscheidungen und können in verschiedensten Branchen tätig sein. Erhalter wiederum überwachen und optimieren das Verhältnis zwischen KI-Leistung und Unternehmenszielen.

Nun stellt sich die Frage, wer diese neuen Berufe ausüben soll, da der Markt an KI-Experten noch begrenzt ist. Wissenschaftler der University of Cambridge haben sich mit diesem Problem befasst. Sie gehen davon aus, dass künstliche Intelligenz den Wissenserwerb fundamental verändern könnte. Konkret halten die Forscher unternehmensübergreifende Lernplattformen für notwendig, um relevante Fähigkeiten für spezifische Programme oder Anwendungen schnell zu vermitteln. Ob diese Vision Realität wird, bleibt abzuwarten.

Der Wandel der Arbeitswelt ist unaufhaltsam. Dennoch besteht kein Grund zur Sorge. Wie bereits erwähnt, werden zahlreiche neue Berufsfelder entstehen, die heute noch unbekannt sind. Zudem gibt es Strategien, um auch in einer KI-geprägten Arbeitswelt erfolgreich zu bestehen. Wir haben die wichtigsten Maßnahmen für dich zusammengestellt.

Künstliche Intelligenz sollte keine Ängste auslösen. Im Gegenteil: Du solltest verschiedene KI-Technologien kennenlernen und – wo möglich – beruflich einsetzen. Das steigert nicht nur deine Effizienz, sondern wird von Arbeitgebern positiv bewertet und kann dir beispielsweise in Bewerbungsgesprächen entscheidende Vorteile verschaffen.

Lernbereitschaft zahlt sich nicht nur beim Umgang mit KI-Werkzeugen aus. Durch den Erwerb neuer Fähigkeiten ergänzend zu deinen bisherigen Kompetenzen hebst du dich trotz tiefgreifender Veränderungen am Arbeitsmarkt von Mitbewerbern ab. Dabei kannst du gezielt Kenntnisse aufbauen, die in weniger automatisierungsanfälligen Branchen gefragt sind.

Der „The Future Of Jobs“-Report des Weltwirtschaftsforums definiert zentrale Kompetenzen, die in den kommenden fünf Jahren besonders relevant werden. Diese Top-5-Fähigkeiten können dir helfen, im Wettbewerb mit KI zu bestehen:

Analytisches Denken

KI und Big Data

Kreatives Denken

Führungsqualitäten und Sozialkompetenz

Widerstandsfähigkeit, Flexibilität und Agilität

Positiver Nebeneffekt: Lebenslanges Lernen hält geistig fit und sorgt für Abwechslung. Zudem eröffnen bestimmte Qualifikationen Aufstiegschancen und Karrieremöglichkeiten innerhalb oder außerhalb des aktuellen Unternehmens.

Unabhängig vom Entwicklungsstand künstlicher Intelligenz: Menschliche Verhaltensweisen lassen sich nur begrenzt technologisch ersetzen.

Kreative Tätigkeiten oder Aufgaben mit direktem zwischenmenschlichen Kontakt, die Empathie erfordern, können von Maschinen nur eingeschränkt übernommen werden.