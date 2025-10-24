Hauptanmeldezeit: Startschuss für Wiener Kindergärten

Die Hauptanmeldephase für Wiener Kindergärten steht bevor. Ab 1. November können Eltern ihre Kinder für das Kindergartenjahr 2026/27 online registrieren lassen.

Die Anmeldezeit für Wiener Kindergärten beginnt am 1. November. Eltern, die für das Kindergartenjahr 2026/27 einen Platz in einer städtischen Einrichtung suchen, können ihre Kinder während der zweimonatigen Hauptanmeldephase im November und Dezember online registrieren. Der genaue Zeitpunkt der Anmeldung innerhalb dieses Zeitfensters spielt für die Platzvergabe keine Rolle. Stattdessen erfolgt die Zuteilung nach bestimmten Kriterien, darunter die berufliche Situation der Eltern oder bereits betreute Geschwisterkinder. Die Entscheidung über die Platzvergabe wird den Eltern Ende März mitgeteilt.

„Hier bekommen unsere Jüngsten das Rüstzeug für die weitere Bildungslaufbahn und erlernen die Grundlagen für das Zusammenleben in der Gesellschaft!“, unterstreicht Bildungsstadträtin Bettina Emmerling die Bedeutung des Kindergartens als erste Bildungseinrichtung. Karin Broukal, Abteilungsleiterin der Stadt Wien–Kindergärten, ergänzt: „Die Hauptanmeldezeit von 1. November bis 31. Dezember ermöglicht den Eltern und auch den städtischen Kindergärten die zeitgerechte Planung für das nächste Kindergartenjahr.“

Kindergartenpflicht beachten

In Österreich besteht eine verpflichtende Regelung für Kinder im Jahr vor dem Schuleintritt. Diese sogenannte „Kindergartenpflicht“ gilt für alle Kinder, die vor dem 2. September des jeweiligen Kalenderjahres ihr fünftes Lebensjahr vollenden und ihren Hauptwohnsitz in Wien haben.

Für die Anmeldung bei privaten Kindergärten benötigt jedes Kind zunächst eine Kund*innen-Nummer im Verzeichnis der Wiener Kindergartenkinder. Diese kann online unter www.kindergaerten.wien.at beantragt werden. Bei der Registrierung für einen städtischen Kindergartenplatz wird diese Nummer automatisch vergeben.

Informationsangebot online

Eltern können sich auf der zentralen Informationsplattform www.wien.gv.at/bildung/kindergarten-suche umfassend über das gesamte Angebot an Betreuungseinrichtungen in Wien informieren. Das Portal listet sowohl private als auch städtische Kindergärten, Kindergruppen, Tageseltern und Horte auf. Zu jedem Standort werden ausführliche Informationen bereitgestellt – von der Adresse über Öffnungszeiten und Gruppenangebote bis hin zu Kontaktdaten und direkten Links zur Anmeldung.

Bildmaterial gibt zusätzliche Einblicke in die Einrichtungen, etwa in Gruppenräume, Außenanlagen oder die Gebäudeansicht.