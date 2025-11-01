Serbischer Basketball-Star Topic an Krebs erkrankt – Training trotz Chemo

Schock für NBA-Talent Nikola Topic: Der 20-jährige Serbe kämpft gegen Hodenkrebs. Trotz Chemotherapie bleibt er im Training – und beeindruckt mit seiner Stärke.

Nikola Topic, serbisches Supertalent und Guard von Oklahoma City Thunder, ist an Hodenkrebs erkrankt. Das bestätigte Thunder-Manager Sam Presti am Freitag. Der 20-Jährige hat bereits eine Chemotherapie begonnen. Topic hatte sich Anfang Oktober einer Biopsie unterzogen, bei der die Erkrankung festgestellt wurde. Laut Presti seien die Ärzte jedoch „äußerst optimistisch“, dass Topic die Krankheit langfristig besiegen kann.

Trotz der laufenden Behandlung trainiert Topic weiterhin und bleibt Teil des Teams. „Angesichts der Umstände geht es ihm hervorragend – was nicht überraschend ist“, so Daigneault. Topic sollte in dieser Saison eine wichtige Rolle beim NBA-Team übernehmen. Erst im Sommer hatte er sich von einem Kreuzbandriss erholt, der ihn die gesamte vergangene Saison gekostet hatte.

Außergewöhnliche Reife

Trainer Mark Daigneault lobte den jungen Profi in höchsten Tönen: „Niemand im Alter von 20 Jahren ist so reif, diszipliniert und hart im Nehmen wie er, um mit einer solchen Situation umzugehen.“