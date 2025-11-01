Schuss-Alarm im Shopping-Center: Hunderte fliehen in Panik (VIDEO)

In einem Einkaufszentrum in Frankfurt am Main läuft derzeit ein massiver Einsatz von Sicherheits- und Rettungskräften. Die Behörden haben das Gebäude bereits vollständig evakuiert. Wie die „Hessenschau“ (öffentlich-rechtlicher Sender Hessen) berichtet, ging dem Einsatz ein deutlich vernehmbarer Knall voraus, dessen Ursprung bislang nicht geklärt werden konnte.

Polizeieinsatz läuft

Einsatzkräfte der Polizei, darunter auch Spezialeinheiten, arbeiten vor Ort an der Aufklärung des Vorfalls. Nach Informationen verschiedener Medien soll bereits eine Person in Gewahrsam genommen worden sein. Berichte über Verletzte liegen bisher nicht vor.

Der „Frankfurter Allgemeinen“ zufolge kursieren in sozialen Netzwerken zahlreiche Videoaufnahmen, die Menschen zeigen, die das Einkaufszentrum in hektischer Eile verlassen.

Die Einsatzkräfte haben Passanten angewiesen, das Gebiet weiträumig zu umgehen.