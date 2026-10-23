KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Sperrung

A7 zehn Stunden gesperrt – das müssen Autofahrer wissen

A7 zehn Stunden gesperrt – das müssen Autofahrer wissen
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Autofahrer in Linz aufgepasst: In der Nacht auf Sonntag wird die A7 zwischen Bindermichl und Voest gesperrt. Grund ist eine große Einsatzübung, an der rund 130 Personen teilnehmen.

Wer am Samstagabend, dem 24. Oktober 2026, auf der Mühlkreisautobahn unterwegs ist, muss mehr Zeit einplanen. Die A7 wird zwischen dem Knoten Bindermichl und dem Knoten Voest in der Nacht auf Sonntag gesperrt. Die Sperre dauert je nach Fahrtrichtung bis zu zehn Stunden.

130 Einsatzkräfte bei Übung dabei

Grund für die Sperre ist eine Einsatzübung in der Einhausung Niedernhart. In Fahrtrichtung Wien gilt die Sperre von 19 Uhr bis 5 Uhr früh. In Fahrtrichtung Prag wird die Autobahn von 20 Uhr bis 5 Uhr gesperrt.

Während der Übung wird der Verkehr zwischen den beiden Knoten über das städtische Straßennetz umgeleitet. An der Übung nehmen rund 130 Personen teil. Neben der ASFINAG sind auch Behörden, Rettungsdienste, die Berufsfeuerwehr und die Polizei beteiligt.

Unfälle und Brände werden geübt

Im Mittelpunkt der Übung stehen mögliche Unfälle im Rückstau. Trainiert werden insbesondere die Kommunikation zwischen den Einsatzkräften, die Rettung verletzter Personen und die Brandbekämpfung. Auch die Ortskenntnisse der beteiligten Einsatzkräfte sollen vertieft werden.

Solche Sicherheitsübungen sind gesetzlich vorgeschrieben und finden regelmäßig in den ASFINAG-Tunneln statt. Sie sollen sicherstellen, dass die Einsatzkräfte im Ernstfall rasch und koordiniert handeln können.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Tariferhöhung
Wiener Linien greifen erneut zu: Fahren in Wien wird 2027 wieder teurer
| Adventzauber
Wiener Christkindlmärkte 2026: Diese drei Neuerungen gibt es
| Urteil
Gunkl akzeptiert Urteil – Haftantritt steht kurz bevor
| Bahnreform
Klimaticket wird 2027 erneut teurer: So viel soll es künftig kosten
| Drogenfall
Mit Kokain zur Polizei: 17-Jähriger in Wien festgenommen
MEHR AKTUELLE NEWS