A7 zehn Stunden gesperrt – das müssen Autofahrer wissen

Autofahrer in Linz aufgepasst: In der Nacht auf Sonntag wird die A7 zwischen Bindermichl und Voest gesperrt. Grund ist eine große Einsatzübung, an der rund 130 Personen teilnehmen.

Wer am Samstagabend, dem 24. Oktober 2026, auf der Mühlkreisautobahn unterwegs ist, muss mehr Zeit einplanen. Die A7 wird zwischen dem Knoten Bindermichl und dem Knoten Voest in der Nacht auf Sonntag gesperrt. Die Sperre dauert je nach Fahrtrichtung bis zu zehn Stunden.

130 Einsatzkräfte bei Übung dabei

Grund für die Sperre ist eine Einsatzübung in der Einhausung Niedernhart. In Fahrtrichtung Wien gilt die Sperre von 19 Uhr bis 5 Uhr früh. In Fahrtrichtung Prag wird die Autobahn von 20 Uhr bis 5 Uhr gesperrt.

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Während der Übung wird der Verkehr zwischen den beiden Knoten über das städtische Straßennetz umgeleitet. An der Übung nehmen rund 130 Personen teil. Neben der ASFINAG sind auch Behörden, Rettungsdienste, die Berufsfeuerwehr und die Polizei beteiligt.

Unfälle und Brände werden geübt

Im Mittelpunkt der Übung stehen mögliche Unfälle im Rückstau. Trainiert werden insbesondere die Kommunikation zwischen den Einsatzkräften, die Rettung verletzter Personen und die Brandbekämpfung. Auch die Ortskenntnisse der beteiligten Einsatzkräfte sollen vertieft werden.

Solche Sicherheitsübungen sind gesetzlich vorgeschrieben und finden regelmäßig in den ASFINAG-Tunneln statt. Sie sollen sicherstellen, dass die Einsatzkräfte im Ernstfall rasch und koordiniert handeln können.