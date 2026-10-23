Schüsse aus fahrendem Auto – ein Toter, mehrere Verletzte

**Schüsse nahe Paris**

# Schütze tötet einen Menschen und verletzt vier weitere – Kind unter Opfern

Ein Toter, mehrere Verletzte und ein zwölfjähriges Mädchen unter den Opfern: In zwei Gemeinden westlich von Paris hat ein Mann das Feuer eröffnet. Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen, das Motiv ist noch unklar.

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Am Freitagvormittag, dem 23. Oktober 2026, kam es in den französischen Gemeinden Trappes und La Verrière im Département Yvelines zu mehreren Schussabgaben. Nach den zunächst von den Behörden veröffentlichten Angaben wurde ein Mensch getötet, vier weitere wurden verletzt. Die Zahl der Verletzten war zunächst noch nicht endgültig bestätigt.

Der mutmaßliche Täter soll gegen 10.30 Uhr von einem Auto aus auf Menschen geschossen haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen wenig später in der nahe gelegenen Gemeinde Coignières fest. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen.

Zwölfjähriges Mädchen unter den Verletzten

Unter den Verletzten befindet sich auch ein zwölfjähriges Mädchen. Laut Berichten französischer Medien wurde es mehrfach getroffen. Ihr Zustand soll sich stabilisiert haben. Weitere Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Bürgermeister von Trappes, Ali Rabeh, erklärte gegenüber dem französischen Sender BFMTV, der Täter habe offenbar wahllos geschossen. Er habe den Eindruck erweckt, möglichst viele Menschen treffen zu wollen. Die genauen Umstände der Tat werden noch untersucht.

Motiv des Schützen noch unklar

Der französische Premierminister Sébastien Lecornu bezeichnete den Vorfall als sehr schwerwiegend. Er erklärte, die Sicherheitskräfte und die Justizbehörden seien umfassend im Einsatz.

Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft verfolgt die Entwicklung. Eine offizielle Übernahme der Ermittlungen wegen eines Terrorverdachts war zunächst nicht bestätigt. Die Hintergründe und das Motiv des mutmaßlichen Täters sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Die Behörden müssen nun klären, warum der Mann das Feuer eröffnete und ob es einen gezielten Hintergrund für die Angriffe gab.