KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Netzausfall

E-Auto laden wird zum Problem: Netzstörung trifft Wien

E-Auto laden wird zum Problem: Netzstörung trifft Wien
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Wiens E-Ladeinfrastruktur kämpft mit einem hartnäckigen Netzproblem – und ein großer Mobilfunkanbieter steckt dahinter.

Seit Donnerstag kämpfen zahlreiche E-Ladestationen in Wien mit technischen Störungen.

Viele Ladepunkte erscheinen in der Wien Energie Tanke-App grau und sind damit für Nutzerinnen und Nutzer nicht anwählbar. Wie ein Sprecher von Wien Energie mitteilte, liegt die Ursache bei Verbindungsausfällen im IoT-Bereich (Vernetzung von Geräten) des Mobilfunkanbieters A1. Noch am darauffolgenden Freitag war das Problem nicht behoben.

A1-Störung trifft

Neben den Elektroladestationen sind auch weitere digital vernetzte Anwendungen von den Ausfällen betroffen. Konkret handelt es sich um IoT-Verbindungen, über die Geräte miteinander kommunizieren. Trotz der fehlerhaften App-Anzeige bleiben viele Stationen jedoch physisch nutzbar.

Wien Energie hält fest: „Es kann zum Großteil weiterhin mit der Tanke-Wien Energie Ladekarte sowie mit Ladekarten anderer Anbieter*innen geladen werden.“ Betroffenen Fahrerinnen und Fahrern wird daher empfohlen, auf eine physische Ladekarte umzusteigen.

Lösung noch offen

Wien Energie steht nach eigenen Angaben in engem Austausch mit A1, das mit Nachdruck an der Behebung der Verbindungsprobleme arbeitet. Wann die App und die Ladestationen wieder vollständig verfügbar sein werden, ist derzeit noch offen.

Wien Energie betont, dass trotz der anhaltenden technischen Probleme der Großteil der Ladestationen in Betrieb bleibt.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Netzausfall
E-Auto laden wird zum Problem: Netzstörung trifft Wien
| Tariferhöhung
Wiener Linien greifen erneut zu: Fahren in Wien wird 2027 wieder teurer
| Adventzauber
Wiener Christkindlmärkte 2026: Diese drei Neuerungen gibt es
| Urteil
Gunkl akzeptiert Urteil – Haftantritt steht kurz bevor
| Bahnreform
Klimaticket wird 2027 erneut teurer: So viel soll es künftig kosten
MEHR AKTUELLE NEWS