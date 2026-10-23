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Solidarität

33.000 Euro: Rabatt-Robin-Hood nimmt Geld an

33.000 Euro: Rabatt-Robin-Hood nimmt Geld an
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Über 33.000 Euro in wenigen Tagen – der Fall „RaBatman“ zeigt, wie schnell das Internet einen Kassierer zum Volkshelden macht.

Ein 23-jähriger ehemaliger Billa-Kassierer aus Linz, der unter dem Namen „RaBatman“ bekannt wurde, hat nach seiner Verurteilung wegen unrechtmäßiger Rabattgewährung finanzielle Unterstützung aus der Community erhalten. Über die Spendenplattform GoFundMe kamen insgesamt 33.613 Euro zusammen, die er laut einem Bericht der Kronen Zeitung dankend angenommen hat.

Dankbare Worte

„Ich bedanke mich bei allen, die mich unterstützt haben. Jetzt muss ich zumindest den finanziellen Rucksack nicht mehr mit mir herumtragen.“

Sein Anwalt Gernot Weis bestätigte, dass „RaBatman“ die gesammelten Mittel angenommen hat. Zur öffentlichen Bekanntheit des Falls trug maßgeblich die Berichterstattung der Kronen Zeitung bei.

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KO KOSMO-Redaktion
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