Anrainer hörten Schuss: Cobra-Einsatz wegen blutender Frau

Nach einem Vorfall häuslicher Gewalt fahndet die Polizei nach dem Partner des Opfers.

Nach einem blutigen Beziehungsstreit fahndet die Polizei noch immer nach dem flüchtigen Täter. Der Vorfall ereignete sich gegen Samstagnachmittag, als die Auseinandersetzung eskalierte und Mann der Frau massive Gewalt antat. Die Frau konnte schließlich aus der Wohnung flüchten. Laut einem Leserreporter rannte sie blutüberströmt auf die Straße

Großeinsatz

Da laut Zeugen auch Schussgeräusche zu hören waren und die Lage unübersichtlich war wurde die Spezialeinheit Cobraangefordert.

Die Cobra ist eine Spezialeinheit der Wiener Polizei, die bei besonders gefährlichen Einsätzen wie bewaffneten Bedrohungslagen zum Einsatz kommt und rund um die Uhr im Stadtgebiet einsatzbereit ist.

Täter flüchtig

Laut unserem Leserreporter verfolgte der Mann die Frau noch auf die Straße doch flüchtete dann vor der Polizei. Eine Fahndung verlief bisher erfolgslos.

Der Fall reiht sich in eine beunruhigende Statistik ein: Über 10.000 Fälle häuslicher Gewalt wurden 2024 in Wien registriert, wobei die Zahl der polizeilichen Betretungs- und Annäherungsverbote erneut angestiegen ist. Opferschutzorganisationen wie die Wiener Interventionsstelle berichten von einer weiterhin hohen Auslastung ihrer Beratungsstellen.

