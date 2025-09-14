Terror in Favoriten: Ex-Freund drohte mit Mord – Polizei findet Drogen

Nach Todesdrohungen gegen seine Ex-Partnerin klickten die Handschellen. Bei der Festnahme in Favoriten entdeckten Beamte noch weitere belastende Beweise.

Ein 31-Jähriger wurde in Wien-Favoriten von der Polizei festgenommen, nachdem er seiner ehemaligen Partnerin mit dem Tod gedroht hatte. Die Frau gab bei ihrer Einvernahme an, bereits in der Vergangenheit mehrfach Opfer körperlicher Übergriffe durch den Mann geworden zu sein.

Die Behörden verhängten umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Tatverdächtigen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten zwei vermutlich gestohlene Bankkarten sowie eine geringe Menge Suchtmittel. In Wien werden bei Fällen von Gewalt gegen Ex-Partnerinnen regelmäßig solche Schutzmaßnahmen sowie vorläufige Waffenverbote ausgesprochen, um die Opfer unmittelbar zu schützen.

Weitere Ermittlungen

Der Mann wurde wegen mehrerer Delikte angezeigt und verblieb vorerst in polizeilichem Gewahrsam. Während die Ermittlungen zu dem Vorfall weiterlaufen, konnte laut Mitteilung der Wiener Polizei vom Freitag die Staatsbürgerschaft des 31-Jährigen noch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Die Behörden setzen die Schutzmaßnahmen für die Betroffene auch bei ungeklärter Staatsangehörigkeit des Tatverdächtigen prioritär um und leiten umgehende Fahndungsmaßnahmen sowie weitere Ermittlungen ein.

