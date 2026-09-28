Neuer Software-Fehler bei Boeing: Piloten verlieren Kontrolle im Landeanflug

Boeing meldet erneut einen Softwarefehler bei der 737 MAX – diesmal betrifft er ein System, das Piloten in kritischen Momenten entlastet.

Boeing hat einen Fehler in der Software der automatischen Landenavigation VNAV des Modells 737 MAX entdeckt, der die Sicherheit beeinflussen könnte.

Ein Software-Fehler betrifft die VNAV-Funktion der Boeing 737 MAX bei den Versionen 14 und 14.1 des Flight Management Computers. Das Problem tritt auf, wenn die Besatzung nach einem abgebrochenen Landeanflug die Flugroute ändert, während der Autopilot aktiv ist. VNAV wird dann deaktiviert, wodurch der Pilot weniger Unterstützung bei der Nick-Kontrolle erhält.

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Boeing informierte alle Betreiber der 737 im August über das Problem und arbeitet mit der US-Luftfahrtbehörde FAA an einer Lösung. Southwest Airlines und United Airlines forderten einen Lieferstopp neuer Maschinen mit der fehlerhaften Software.

Vorgeschichte der MAX

Die Boeing 737 MAX 8, bekannt für Unfälle in 2018 und 2019, bleibt unter Beobachtung. Zwei Maschinen stürzten nach kurzer Betriebszeit ab, weltweite Flugstopps folgten. Eine technische Ursache wurde im MCAS-System entdeckt, das die Nase des Flugzeugs bei einem potenziellen Strömungsabriss automatisch nach unten drückt.

Fehlende Informationen über das System wurden später aufgedeckt.

Über 2.350 Maschinen der 737-MAX-Familie sind im Einsatz.