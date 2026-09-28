Alarm über den Wolken: Powerbank fängt im Lufthansa-Flieger Feuer

Eine brennende Powerbank, 198 Passagiere an Bord – und plötzlich ändert sich alles. Der Frankfurter Lissabon-Flug endet ungeplant in Lyon.

Eine brennende Powerbank hat am Samstagabend einen Lufthansa-Flug von Frankfurt nach Lissabon zur Umleitung gezwungen. Auf Flug LH1170 geriet das Gerät eines Passagiers im Bereich eines Sitzes in Brand. Die Piloten entschieden daraufhin, den Airbus A321-200 aus Sicherheitsgründen nach Lyon umzuleiten.

Die Kabinenbesatzung reagierte umgehend und sicherte die Powerbank in einem speziell für Lithium-Akkus vorgesehenen „Lithium Safe Bag“. Obwohl die Situation damit unter Kontrolle gebracht wurde, entschieden sich die Piloten vorsorglich für eine Umleitung nach Lyon. Nach Medienberichten meldete die Cockpitbesatzung eine Luftnotlage, bevor die Maschine gegen 22 Uhr sicher in Lyon landete.

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Verschärfte Powerbank-Regeln

Lufthansa betonte nach dem Vorfall, dass die Sicherheit von Passagieren und Besatzung oberste Priorität habe. Für Powerbanks gelten bei der Lufthansa Group seit Anfang 2026 strengere Regeln: Ihre Nutzung und das Aufladen an Bord sind grundsätzlich untersagt. Powerbanks dürfen außerdem nicht im Aufgabegepäck oder in den Gepäckfächern über den Sitzen transportiert werden. Erlaubt sind sie unter anderem im Handgepäck unter dem Vordersitz, in der Sitztasche oder am Körper.

Passagiere umgebucht

An Bord befanden sich 198 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Verletzt wurde niemand. Nach der sicheren Landung in Lyon wurden die Reisenden für die Nacht in Hotels untergebracht und für den folgenden Sonntag auf alternative Verbindungen Richtung Lissabon umgebucht.