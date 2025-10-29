Wiener bricht Polizist Finger – Morddrohung nach Familienstreit

Ein Familienstreit in Wien-Donaustadt eskalierte zum Gewaltexzess. Der Angreifer verletzte nicht nur Angehörige, sondern auch einen Nachbarn und zwei Polizisten.

In der Bernoullistraße in Wien-Donaustadt eskalierte am Dienstagabend ein Familienstreit zu einem gewaltsamen Vorfall. Ein 30-jähriger Österreicher attackierte seine gleichaltrige Partnerin und deren 60-jährigen Vater. Den Bedrohten gelang es, sich gemeinsam mit dem Kind der Frau in die Wohnung einer Nachbarin zu retten, die nicht nur die Tür verbarrikadierte, sondern auch umgehend den Notruf verständigte. Der aggressive Mann hämmerte daraufhin mehrfach gegen die Tür und drohte, alle Personen in der Wohnung zu töten. Als ein 70-jähriger Nachbar das Treppenhaus betrat, wurde auch er vom Angreifer mit Faustschlägen attackiert.

Polizisten verletzt

Die Situation verschärfte sich weiter, als die alarmierten Einsatzkräfte am Tatort eintrafen. Der Wiener setzte seine Aggression fort und griff die Polizisten an. Bei dem Handgemenge erlitt ein Beamter Knieverletzungen, während seinem Kollegen sogar ein Finger gebrochen wurde. Erst der Einsatz von Pfefferspray ermöglichte es den Polizisten, den Tobenden zu überwältigen und ihm Handschellen anzulegen. Die Wohnungstür der Nachbarin war durch die Attacken des 30-Jährigen so stark beschädigt worden, dass Spezialisten der WEGA (Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung) anrücken mussten, um die eingeschlossenen Opfer zu befreien.

Mehrere Anzeigen

Der 70-jährige Nachbar musste mit leichten Kopfverletzungen von der Berufsrettung behandelt werden. Während der Polizist mit dem gebrochenen Finger ins Krankenhaus eingeliefert wurde, konnte auch sein am Knie verletzte Kollege seinen Dienst nicht fortsetzen. Die 30-jährige Frau und ihr Vater wurden vor Ort von der Berufsrettung versorgt.

Der Tatverdächtige wurde wegen mehrfacher Körperverletzung, Sachbeschädigung, versuchten Hausfriedensbruchs, versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie versuchter schwerer Körperverletzung angezeigt und befindet sich nun in Polizeigewahrsam.