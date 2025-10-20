Nach Streit: 14-Jähriger flüchtet allein bis nach Ungarn

Ein 14-jähriger Ausreißer sorgte für Aufregung, als er nach einem Familienstreit eine stundenlange Bahnreise von Wien nach Ungarn unternahm. Der allein umherirrende Jugendliche wurde schließlich im Morgengrauen von ungarischen Polizeibeamten in Debrecen (zweitgrößte Stadt Ungarns) entdeckt.

Nach eigenen Angaben hatte sich der Teenager nach einer Auseinandersetzung im Familienkreis spontan entschlossen, den Zug vom Wiener Hauptbahnhof in die zweitgrößte Stadt Ungarns zu nehmen. Die Reise über knapp 400 Kilometer mit zwei Umsteigevorgängen nimmt normalerweise mehr als fünfeinhalb Stunden in Anspruch. Bemerkenswert ist, dass während der gesamten Fahrt niemand im Zugabteil auf den alleinreisenden Minderjährigen aufmerksam wurde.

Polizeiliche Entdeckung

In den frühen Morgenstunden des Samstags erregte der Jugendliche die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife, als er allein durch das Zentrum von Debrecen wanderte. Bei der routinemäßigen Kontrolle stellten die Beamten überrascht fest, dass es sich um einen in Österreich als vermisst gemeldeten 14-Jährigen handelte. Die Polizisten brachten den Buben umgehend zur nächsten Wache und setzten die österreichischen Behörden über den Fund in Kenntnis.

Glückliches Ende

Auf Anfrage der „Krone“ bestätigte das österreichische Außenministerium den positiven Ausgang des Falls: „Die Person ist wohlauf und befindet sich in Obhut der ungarischen Behörden. Die österreichische Botschaft in Budapest steht mit den Angehörigen und den ungarischen Behörden in Kontakt.“ Aus Datenschutzgründen könnten keine weiteren Details preisgegeben werden, hieß es.

Inzwischen konnten die vor Sorge bereits erkrankten Eltern ihren Sohn wieder in die Arme schließen.

In Ungarn werden allerdings weiterhin zwei gemeinsam ausgerissene Mädchen im Alter von elf und 14 Jahren vermisst.