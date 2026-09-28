83 Prozent der Firmen sehen Bürokratie als Investitionshindernis

Bürokratie wird für Europas Unternehmen zunehmend zum Kostenfaktor – Studien zeigen, wie stark regulatorische Vorgaben Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit belasten.

Regulatorische Vorgaben werden für viele europäische Unternehmen zunehmend zum Hindernis. Laut OECD sehen rund 61 Prozent der von der Europäischen Investitionsbank befragten EU-Unternehmen regulatorische Rahmenbedingungen als wesentliches Hindernis für langfristige Investitionen.

Besonders deutlich zeigt sich die Belastung in Deutschland. Nach einer im Juli 2026 veröffentlichten Untersuchung der Deutschen Bundesbank stiegen die von Unternehmen angegebenen Bürokratiekosten zwischen 2022 und 2024 im Durchschnitt von rund fünf auf etwa sieben Prozent des Jahresumsatzes. Besonders kleinere Unternehmen sind betroffen, weil Arbeitszeit für administrative Aufgaben gebunden wird, die dadurch für produktive Tätigkeiten fehlt.

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Familienunternehmen betroffen

Auch eine Untersuchung der Stiftung Familienunternehmen zeigt deutliche Kritik an der regulatorischen Belastung. Für die Studie wurden 2.401 Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien befragt, 83 Prozent davon Familienunternehmen. 77 Prozent der Befragten erklärten, dass die bürokratische Belastung durch EU-Vorgaben in den vergangenen Jahren zugenommen habe. 66 Prozent sind der Ansicht, dass weniger Compliance-Vorgaben und administrative Pflichten ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern würden.

Skepsis gegenüber EU

Auch die Wirtschaftspolitik der EU-Institutionen wird von den Befragten zurückhaltend bewertet. Nur 46 Prozent beurteilen deren wirtschaftspolitische Arbeit positiv. Gleichzeitig wünschen sich die Unternehmen weniger administrative Vorgaben sowie einfachere, schnellere und transparentere Genehmigungsverfahren.

Neben der Bürokratie sehen die Unternehmen weitere strukturelle Herausforderungen. Als größte Herausforderung für ihre Wettbewerbsfähigkeit in den kommenden fünf Jahren nennen die Befragten den Fachkräftemangel. Zugleich sehen 64 Prozent in einer stärkeren Vertiefung des europäischen Binnenmarktes wirtschaftliche Chancen für ihr Unternehmen.