Klaudia Tanner soll neue Chefin der ÖVP Frauen werden

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner soll künftig auch die ÖVP Frauen führen: Der Bundesvorstand hat sie einstimmig für die Nachfolge nominiert.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner soll künftig die ÖVP Frauen führen. Der Bundesvorstand der ÖVP Frauen schlug sie einstimmig als neue Bundesleiterin vor; auch alle Landesobfrauen unterstützen ihre Kandidatur. Formell gewählt wird Tanner erst beim kommenden Bundestag der ÖVP Frauen. Ein konkreter Termin dafür wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Tanner soll die Nachfolge von Juliane Bogner-Strauß antreten, die am vergangenen Freitag ihren Rückzug als Bundesleiterin bekannt gegeben hatte. Bogner-Strauß will sich künftig wieder stärker ihrer wissenschaftlichen Arbeit an der Technischen Universität Graz widmen; ihr Mandat im Nationalrat behält sie. Bis zur Wahl einer neuen Bundesleiterin ist die stellvertretende Bundesleiterin und Nationalratsabgeordnete Margreth Falkner interimistisch mit den Agenden der Bundesleitung betraut und bereitet den kommenden Bundestag vor.

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Tanners Kandidatur

Tanner ist seit Jänner 2020 Bundesministerin für Landesverteidigung und damit die erste Frau an der Spitze des österreichischen Verteidigungsministeriums. Vor ihrer Regierungsfunktion war sie unter anderem von 2011 bis 2020 Direktorin des Niederösterreichischen Bauernbundes. Mit der Nominierung steht sie nun vor einer zusätzlichen Funktion innerhalb der ÖVP.

Zur Nominierung erklärte Tanner, sie freue sich über die einstimmige Unterstützung für ihre Kandidatur. Im Fall ihrer Wahl wolle sie eine starke Stimme für Frauen innerhalb der ÖVP und in der Bundesregierung sein und sich für gleiche Chancen und ein selbstbestimmtes Leben einsetzen.