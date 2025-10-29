Nostradamus‘ Vorhersagen für 2026 enthüllt!

Feurige Sterne, himmlische Brände und das Ende eines 27-jährigen Krieges – die mysteriösen Vierzeiler des Nostradamus für 2026 faszinieren und polarisieren gleichermaßen.

Einen Blick in die Zukunft zu werfen – wer träumt nicht davon? Die Prophezeiungen des Nostradamus versprechen genau das. Der im 16. Jahrhundert in Südfrankreich geborene Arzt und Astrologe hinterließ Vorhersagen, die angeblich bis zum Jahr 3797 reichen. Besonders interessant erscheinen dabei seine möglichen Visionen für das Jahr 2026.

Der 1503 geborene Nostradamus erlangte durch seine in vierzeiligen Gedichten – sogenannten Quatrains (Vierzeiler) – verfassten Zukunftsvisionen weltweite Bekanntheit. Diese rätselhaften Verse sind allerdings bewusst vage formuliert. Jedes Jahr aufs Neue werden seine kryptischen Andeutungen herangezogen, um kommende Ereignisse zu deuten – vorausgesetzt, man misst seinen Prophezeiungen überhaupt Bedeutung bei.

Kosmische Katastrophen

Für 2026 werden mehrere seiner Vierzeiler als relevant betrachtet. Der Quatrain 1,46 wird häufig mit diesem Jahr in Verbindung gebracht. Er beschreibt ein gewaltiges Feuer, das drei Nächte lang vom Himmel fällt und mit einem Erdbeben endet. Experten interpretieren diese Zeilen als Hinweis auf eine bevorstehende Naturkatastrophe – manche vermuten sogar einen Meteoriteneinschlag.

Ein weiterer für 2026 bedeutsamer Vierzeiler trägt die Bezeichnung 2,41. Darin spricht Nostradamus von einem brennenden Stern mit siebentägigem Feuer und einer Wolke, die zwei Sonnen hervorbringt. Der Abschlussvers erwähnt einen hohen geistlichen Würdenträger, der sein Land verlassen wird. Der feurige Stern wird oft als Supernova (Sternenexplosion) gedeutet. Andere Interpretationen sehen darin eine Sonnenfinsternis oder einen Kometen. Die Erwähnung des Pontifex könnte auf Veränderungen in der katholischen Kirche oder im Vatikan hindeuten.

⇢ „KI wird sich gegen uns wenden“ – Baba Vanga sagte DAS für 2026 voraus



Kriegsende 2026

Die kombinierten Quatrains 8,77 und 10,72 sprechen von einem 27-jährigen Krieg, der 1999 beginnen soll. Rechnet man von diesem Startpunkt aus, würde 2026 das Ende dieser Konfliktperiode markieren. Während Quatrain 10,72 explizit einen „König des Schreckens“ für 1999 ankündigt, nennt 8,77 den Antichristen als Auslöser eines blutigen Krieges gegen Ungläubige. Das Jahr 2026 könnte demnach das Ende einer von Gewalt und religiösen Auseinandersetzungen geprägten Ära darstellen – und möglicherweise den Beginn einer Friedenszeit einläuten.

Laut Sky History existiert noch ein weiterer Vierzeiler mit Bezug zu 2026 – aufgrund seiner Nummerierung als Vers 26. Dieser Text beschreibt das Auftreten eines großen Bienenschwarms, was als Symbol für politischen Aufstieg gedeutet wird. Sky History wirft daher die Frage auf, ob Nostradamus damit politische Erfolge für Persönlichkeiten wie Trump oder Putin vorhergesagt haben könnte.

Ob man den Vorhersagen bekannter Seher wie Nostradamus oder Baba Vanga (bulgarische Wahrsagerin) Glauben schenkt, bleibt jedem selbst überlassen. Eine kritische Betrachtung ist jedoch unerlässlich. Den Prophezeiungen mangelt es nicht nur an Beweiskraft, sondern auch an nachweisbarem Wahrheitsgehalt – schließlich haben sich frühere Vorhersagen bereits als falsch erwiesen.

Zudem laden die bewusst unspezifisch gehaltenen Vierzeiler zu individuellen Deutungen und Schlussfolgerungen ein.