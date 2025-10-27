Nackt, high und aggressiv: 19-Jähriger attackiert Polizist

**Mitten in der Nacht verwandelte sich der Stephansplatz in eine bizarre Bühne: Ein 19-Jähriger sorgte halbnackt, unter Drogeneinfluss und mit aggressivem Verhalten für Aufsehen.**

In der Nacht zum Sonntag sorgte ein 19-Jähriger für einen aufsehenerregenden Polizeieinsatz am Wiener Stephansplatz. Die Beamten entdeckten den jungen Mann in einem bedenklichen Zustand – halbnackt und offensichtlich unter starkem Drogeneinfluss. Was zunächst als routinemäßige Kontrolle begann, eskalierte rasch, als der Mann zunehmend aggressives Verhalten zeigte.

Die Situation spitzte sich dramatisch zu, als der 19-Jährige sich auch noch seiner verbliebenen Kleidungsstücke entledigte und mit lautem Geschrei die nächtliche Ruhe des Stephansplatzes störte. In seinem verwirrten Zustand machte er zusammenhanglose Aussagen und räumte den Konsum von Rauschmitteln ein, woraufhin die Polizisten umgehend den Rettungsdienst alarmierten.

Eskalation und Festnahme

Der Vorfall nahm eine gefährliche Wendung, als der junge Mann einen der Polizeibeamten attackierte. Trotz seines aggressiven Verhaltens blieb er bei der anschließenden Festnahme unverletzt. Bemerkenswert ist, dass sich zum Zeitpunkt des Vorfalls – um 3:45 Uhr morgens – nur wenige Passanten am Stephansplatz aufhielten, weshalb der Mann anfangs kaum Aufmerksamkeit erregte.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 19-Jährige trotz der Attacke auf den Polizisten wieder auf freien Fuß gesetzt.

Er muss sich nun wegen mehrerer Anzeigen verantworten.