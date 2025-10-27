Trauung in Bulgarien: MC Stojan hat heimlich geheiratet (FOTO)

Überraschung auf Instagram: Rapper MC Stojan hat geheiratet – doch während er die Hochzeitsfotos stolz präsentiert, bleibt die Identität seiner Braut ein gut gehütetes Geheimnis.

Rapper MC Stojan hat in aller Stille den Bund fürs Leben geschlossen. Der Musiker überraschte seine Fans mit Hochzeitsfotos auf Instagram, die offenbar eine Trauung in Bulgarien dokumentieren. Während der Bräutigam in einem eleganten schwarzen Anzug ohne Krawatte erschien, entschied sich seine Auserwählte für ein kurzes weißes Brautkleid.

Geheime Liebe

Besonders auffällig: Der Künstler hält die Identität seiner frisch angetrauten Ehefrau weiterhin unter Verschluss. Zu den veröffentlichten Bildern kommentierte MC Stojan selbst mit einem Augenzwinkern: „Endlich hat auch Stojke den Bund fürs Leben geschlossen.“