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Vorfall

Bewohnerin wird von Geräuschen geweckt: Einbrecher flüchten mit Beute

Bewohnerin wird von Geräuschen geweckt: Einbrecher flüchten mit Beute
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein unerwartetes Geräusch und zwei Einbrecher nehmen in Klagenfurt-Land Reißaus. Der Vorfall zeigt, wie dünn der Schutz mancher Häuser ist.

Gegen 14.30 Uhr nutzten zwei unbekannte Personen eine nicht versperrte Balkontür, um in ein Wohnhaus im Bezirk Klagenfurt-Land einzudringen. Die Bewohner hielten sich zu diesem Zeitpunkt schlafend im Obergeschoss auf.

Flucht durch Räuspern

Ungestört durchsuchten die Einbrecher das Erdgeschoss und entwendeten Schmuck sowie eine Kaffeemaschine. Als die Hausbesitzerin durch die Geräusche aufwachte und sich laut räusperte, brachen die Täter ihren Beutezug ab und ergriffen sofort die Flucht.

Bei den Unbekannten handelte es sich offenbar um einen Mann und eine Frau. Sie stahlen die Wertgegenstände aus dem Wohnzimmer sowie dem Vorraum, bevor sie das Räuspern der Besitzerin aufschreckte.

Anschließend flüchteten sie zu einem in der Nähe geparkten dunklen Fahrzeug und fuhren in Richtung Klagenfurt davon. Über die genaue Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Die Polizei wurde nach dem Vorfall umgehend verständigt.

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