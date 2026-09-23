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Einbruch

Diebe räumten Baucontainer leer – Polizei sucht Zeugen

Diebe räumten Baucontainer leer – Polizei sucht Zeugen
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

In Zirl schlugen Unbekannte in der Nacht zu und hinterließen geplünderte Baucontainer und offene Fragen.

In der Gemeinde Zirl im Bezirk Innsbruck-Land sind in der Nacht auf Dienstag mehrere Baucontainer aufgebrochen und geplündert worden. Wie die Polizei mitteilte, drangen unbekannte Täter gewaltsam in die auf dem Gemeindegebiet aufgestellten Container ein und entwendeten daraus vorwiegend Elektrowerkzeuge. Über die genaue Schadenshöhe liegen bislang keine gesicherten Angaben vor.

Hinweise erbeten

Die Polizei ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, um den Fall aufzuklären. Wer in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zirl unter der Telefonnummer 059 133/7132 zu melden. Die Ermittler prüfen unter anderem, ob die gestohlenen Geräte bereits zum Verkauf angeboten wurden, und gehen bestehenden Verdachtsmomenten im Umfeld nach.

Beliebte Einbruchsziele

Derartige Einbrüche auf Baustellen sind kein Einzelphänomen. Elektrowerkzeuge gelten bei Dieben als besonders begehrte Beute, weil sie kompakt, leicht zu transportieren und vergleichsweise einfach weiterzuverkaufen sind. Da Baucontainer häufig nur unzureichend gesichert sind, aber hochwertiges Arbeitsgerät beherbergen, geraten sie zunehmend ins Visier von Einbrechern.

Die Polizei empfiehlt Baufirmen und Verantwortlichen auf Baustellen daher, die Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken.

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KO KOSMO-Redaktion
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