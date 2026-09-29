1,86 Promille: Frau auf E-Scooter gleich zweimal erwischt

Zweimal gestoppt, zweimal erwischt – eine Frau in Wels ließ sich auch von der ersten Polizeikontrolle nicht bremsen.

Eine 42-jährige Frau ist am Montagabend in Wels innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal auf ihrem E-Scooter von der Polizei gestoppt worden. Bei der ersten Kontrolle ergab ein Alkotest 1,86 Promille.

Gegen 19.30 Uhr fiel die Frau einer Verkehrsstreife auf, weil sie mit ihrem E-Scooter auf dem Gehsteig unterwegs war. Der anschließende Alkotest ergab 1,86 Promille. Weil es sich laut Polizei augenscheinlich um ein höher motorisiertes Modell handelte, wurde der Scooter auf einem Rollenprüfstand getestet. Dabei erreichte das Fahrzeug 40 km/h. Zusätzlich stellten die Beamten mehrere Verstöße nach dem Kraftfahrgesetz und der Straßenverkehrsordnung fest.

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Darüber hinaus wurden mehrere Verstöße gegen das Kraftfahrgesetz sowie die Straßenverkehrsordnung festgestellt.

Zweite Kontrolle

Die Polizei untersagte der 42-Jährigen die Weiterfahrt. Zudem verweigerte sie eine klinische Untersuchung, zu der sie wegen des Verdachts auf eine mögliche Beeinträchtigung durch Suchtgift aufgefordert worden war. Doch kurze Zeit später trafen die Beamten die Frau im Nahbereich erneut fahrend auf ihrem E-Scooter an und kontrollierten sie ein zweites Mal.

Die 42-Jährige wird wegen mehrerer Übertretungen angezeigt.

Für reguläre E-Scooter gilt in Österreich seit Mai eine Alkoholgrenze von 0,5 Promille. Ihre Bauartgeschwindigkeit darf höchstens 25 km/h und die Leistung maximal 600 Watt betragen. Welche rechtliche Einstufung im konkreten Fall für den mit 40 km/h getesteten Scooter gilt, geht aus der Polizeimeldung nicht näher hervor.