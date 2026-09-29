Alarm am Hauptbahnhof – Großeinsatz und Evakuierung

Ein Kältemittelleck sorgt am Innsbrucker Hauptbahnhof für einen Großeinsatz: Der Bahnhof wird evakuiert und der Zugverkehr vorübergehend gestoppt.

Dienstagfrüh musste der Innsbrucker Hauptbahnhof aus Sicherheitsgründen evakuiert werden. Nach einem Kältemittelaustritt im Untergeschoß wurde auch der Zugverkehr vorübergehend eingestellt. Kurz vor 9 Uhr konnte die Sperre wieder aufgehoben und der Bahnbetrieb aufgenommen werden.

Kältemittelleitung angebohrt

Die Feuerwehr wurde kurz nach 8 Uhr alarmiert. Zunächst war von einem möglichen Gasaustritt die Rede. Bei Bauarbeiten im Untergeschoß war jedoch eine Kältemittelleitung angebohrt worden, woraufhin bei einem Lebensmittelgeschäft Kühlmittel austrat. Die Bahnhofshalle wurde daraufhin aus Sicherheitsgründen geräumt.

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Im Einsatz standen die Innsbrucker Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Reichenau mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 31 Feuerwehrleuten. Das Leck wurde abgedichtet und das Gebäude anschließend belüftet. Kurz vor 9 Uhr konnte der Bahnhof wieder freigegeben werden, die Belüftungsmaßnahmen liefen zunächst weiter.