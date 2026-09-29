Fünf britische Staatsbürger im Alter zwischen 23 und 25 Jahren, die unter dem Verdacht festgenommen worden waren, einen Anschlag auf den Luftwaffenstützpunkt Fairford geplant zu haben, sind nach eingehenden Befragungen unter Auflagen wieder auf freiem Fuß. Die Anti-Terror-Polizei führt die Ermittlungen unterdessen weiter fort. Der Stützpunkt in Gloucestershire im Südwesten Englands, der auch von der US-Armee genutzt wird, steht im Mittelpunkt des Geschehens – zumal Spekulationen über eine mögliche Verwicklung des Iran für zusätzliche diplomatische Brisanz sorgen, die von iranischer Seite jedoch entschieden zurückgewiesen werden.

US-Präsident Donald Trump äußerte sich anerkennend über die Festnahmen, zeigte jedoch kein Verständnis für die anschließende Freilassung der Verdächtigen.

Trumps Kritik

Am Sonntag waren die fünf Männer aufgrund konkreter Hinweise auf verdächtige Aktivitäten rund um den Stützpunkt Fairford in Gewahrsam genommen worden. Die britischen Sicherheitsbehörden reagierten damit auf Berichte, die auf eine mögliche Anschlagsplanung hindeuteten. Trump kommentierte den Einsatz öffentlich und erklärte: „Sie werden sehr bald davon hören. Wir haben sie geschnappt.“ Die nachfolgende Entscheidung, die Verdächtigen freizulassen, stieß beim US-Präsidenten allerdings auf deutliche Kritik.

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Laufende Ermittlungen

Im Mittelpunkt der laufenden Ermittlungen stehen mögliche Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz sowie die Frage, ob internationale Akteure in die mutmaßliche Anschlagsplanung eingebunden waren. Die iranische Botschaft wies entsprechende Spekulationen über eine Beteiligung des Iran klar zurück.

Ermittlungsleiterin Vicki Evans erklärte dazu: „Mir ist sehr bewusst, in welchem Ausmaß über die Motive hinter diesem Vorfall spekuliert wird.“ Laurence Taylor verwies seinerseits auf die Grundlage der Freilassung und sprach von „nach umfangreichen Befragungen und Ermittlungen“ getroffenen Entscheidungen.

Premierminister Andy Burnham berief angesichts der Lage eine Krisensitzung ein, um die Sicherheitslage zu bewerten und die erforderlichen Maßnahmen zu koordinieren.