Für 25 Euro: Mann (31) würgt 16-Jährige

Eine 16-Jährige wird am Bahnhof gewürgt und ausgeraubt – bei der anschließenden Festnahme eskaliert die Situation weiter.

Am Bahnhof Taxenbach-Rauris im Salzburger Pinzgau kam es am 27. September gegen 11 Uhr zu einem Raubüberfall. Ein 31-jähriger türkischer Staatsangehöriger soll eine 16-jährige Tirolerin gewürgt und ihr anschließend 25 Euro geraubt haben. Bereits zuvor war der Mann in einem Zug aufgefallen, weil er andere Fahrgäste belästigt hatte. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Widerstand gegen Polizei

Als die Beamten einschritten, zeigte sich der 31-Jährige laut Polizei von Beginn an aggressiv und versuchte, die Polizisten mit Tritten zu verletzen. Nach seiner Festnahme leistete er auf der Polizeiinspektion erneut Widerstand. Dabei wurde ein Polizist unbestimmten Grades verletzt. Anschließend wurde der 31-Jährige in die Justizanstalt Salzburg gebracht.