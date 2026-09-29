Bis zu 27 Grad: Österreich erlebt noch einmal Spätsommer

Sonne satt und Temperaturen weit über dem Schnitt – der Spätsommer gibt noch einmal kräftig Gas. Doch eine Kaltfront nähert sich.

Ein stabiles Hochdruckgebiet hält Mitteleuropa weiterhin in seinem Einflussbereich und sorgt für sonnige, milde Bedingungen. An der grundlegend freundlichen Witterung ändert auch eine bevorstehende Kaltfront nur wenig.

Aus Südwesten strömen derzeit sehr warme Luftmassen in den Alpenraum. Laut GeoSphere Austria erreichen die Temperaturen am Dienstag 20 bis 27 Grad. Die Unwetterzentrale spricht von teils deutlich über dem langjährigen Mittel liegenden Höchstwerten und regional spätsommerlich warmem Wetter.

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Wochenausblick

Der Dienstag präsentiert sich von seiner sonnigen Seite, lediglich einzelne Schleierwolken trüben das Bild gelegentlich. Im Donauraum sowie im östlichen Flachland ist dabei ein lebhafter Wind aus Ost bis Südost zu erwarten.

Am Mittwoch zeigt sich im Westen und Südwesten ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, während es im übrigen Land überwiegend sonnig bleibt. Am Donnerstag streift eine Kaltfront von Westen her Österreich und bringt vor allem an der Alpennordseite zunehmend Wolken. Im äußersten Westen kann gegen Abend leichter Regen einsetzen, während es im Osten und Südosten weiterhin häufig sonnig bleibt.

Auch am Freitag zeichnet sich nach aktuellem Stand überwiegend freundliches und trockenes Wetter mit viel Sonnenschein und einigen Wolken ab.