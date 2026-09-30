Mutter sticht 50-mal auf ihre Kinder (3,6) ein

50 Stichwunden, zwei Kleinkinder, eine Mutter: Ein Angriff in South Carolina schockiert die USA.

Eine Mutter in South Carolina hat ihre beiden Kleinkinder mit einem Messer brutal attackiert. Die 35-jährige Taylor Gosnell griff ihre sechs und drei Jahre alten Kinder in ihrem Haus in Spartanburg an – beide Opfer erlitten zusammen rund 50 Stichwunden.

Amputation droht

Der Angriff ereignete sich am frühen Samstagmorgen. Wie Graham McLellan vom Spartanburg County Sheriff’s Office erklärte: „Bei beiden Kindern zusammen gehen wir von etwa 50 Stichwunden aus.“ Besonders dramatisch ist die Lage des älteren Kindes: Dem Sechsjährigen droht laut Staatsanwaltschaft der Verlust von Fingern oder möglicherweise sogar eines Arms.

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„Er steht derzeit vor der Möglichkeit einer Amputation von Fingern und möglicherweise eines Arms“, hieß es seitens der Anklagebehörde. Einige der Verletzungen seien so tief gewesen, dass sie bis auf den Knochen gereicht hätten.

Kinder allein vorgefunden

Die Polizei wurde alarmiert, nachdem der Sechsjährige seine Großmutter angerufen hatte. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Kinder allein im Haus vor – blutüberströmt, umgeben von zerstörtem Mobiliar. Beide wurden umgehend ins Spartanburg Regional Medical Center gebracht, wo sie sich derzeit in stabilem Zustand befinden.

Gosnell selbst zeigte sich bei ihrer Festnahme stark verstört und musste für eine psychiatrische Beurteilung fixiert werden. Sie wurde wegen zweifachen versuchten Mordes ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft genommen. Ihr nächster Gerichtstermin ist für den 12. November 2026 angesetzt.