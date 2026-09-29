Feuer im 26. Stock – Großeinsatz im Triiiple Tower

Flammen im 26. Stock eines Wiener Hochhauses: 65 Feuerwehrleute rückten am Dienstagmorgen zu einem Großeinsatz aus.

Gegen 6.45 Uhr wurde die Wiener Feuerwehr zu einem Brandeinsatz bei den Triiiple Towers in Wien-Landstraße alarmiert. Aufgrund der Höhe des Gebäudes wurde automatisch Alarmstufe 2 ausgelöst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits deutlich ein Feuer auf einem Balkon im 26. Stock zu sehen.

Rasche Eindämmung

Die Feuerwehr rückte zum Balkon im 26. Stock vor und bekämpfte den Brand mit einer Löschleitung. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden.

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Insgesamt standen 16 Fahrzeuge und 65 Einsatzkräfte im Einsatz. Nach rund einer Stunde konnte der Feuerwehreinsatz beendet werden. Ob bei dem Brand Menschen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt.

Die genaue Ursache des Brandes war zunächst noch unklar.