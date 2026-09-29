Börsenbetrug erschüttert Türkei: Ministerin tritt ab, Milliarden weg

Ein Fonds steigt um 60.000 Prozent und reißt Hunderttausende Anleger in den Abgrund. Die Türkei erlebt ihren größten Börsenskandal seit Jahren.

Mitte September wurde in der Türkei ein Börsenskandal aufgedeckt, der das Land in eine tiefe Finanzmarktkrise gestürzt hat. Rund 455.000 Anleger sind von den Folgen betroffen, während politische Rücktritte die öffentliche Debatte bestimmen.

Neue Festnahmen

Am Montag berichteten türkische Medien von der Festnahme weiterer acht bis zehn Personen im Zuge der laufenden Ermittlungen. Den Beschuldigten werden Betrug, Geldwäsche und Marktmanipulation vorgeworfen. Die türkische Finanzmarktaufsicht SPK reagierte mit der Liquidierung von 131 Investmentfonds, deren Gesamtvolumen bis zu 15 Milliarden Euro umfasste. Die Fonds gehörten sieben Portfoliomanagementgesellschaften.

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Besonderes Aufsehen erregt ein Fonds der Gesellschaft Tera, dessen Wert innerhalb von drei Jahren um 60.000 Prozent gestiegen war – ein Anstieg, der gezielt dazu genutzt worden sein soll, den türkischen Aktienmarkt künstlich in die Höhe zu treiben.

Die SPK verlängerte die Frist für die Liquidierung von ursprünglich drei auf sechs Monate. Die Abwicklung soll über die İşbank und die staatliche Ziraat Bank erfolgen.

Politische Konsequenzen

Die politischen Konsequenzen des Skandals ließen nicht lange auf sich warten. Fatma Betul Sayan Kaya, bis zuletzt Familienministerin und stellvertretende Vorsitzende der Regierungspartei AKP, legte ihr Amt nieder, nachdem Vorwürfe laut wurden, sie habe persönlich von den Manipulationen profitiert. Die Oppositionspartei Yeni Parti fordert seither Entschädigungszahlungen für die geschädigten Anleger.

Der Istanbuler Börsenindex BIST 100 brach in der Folge auf den Stand von März zurück, was einem Verlust von rund 26 Milliarden Euro an Börsenwert entspricht. Finanzminister Mehmet Simsek versuchte zu beschwichtigen und erklärte, das Problem betreffe lediglich einen begrenzten Bereich der Kapitalmärkte. Auch Präsident Recep Tayyip Erdogan meldete sich zu Wort und versicherte, das türkische Finanzsystem sei nicht in seiner Stabilität gefährdet.

Ungeachtet dieser Beruhigungsversuche bleibt die wirtschaftliche Lage ein tägliches Thema auf der Kabinettssitzung.