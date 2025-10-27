150 Meter in die Tiefe – Schwerverletzter lag stundenlang in Eiseskälte

Ein 34-jähriger Steirer überlebte in der Nacht auf Montag einen dramatischen Unfall bei Frohnleiten. Sein Fahrzeug kam von einer Forststraße ab und stürzte rund 150 Meter einen steilen Abhang hinunter. Der Verunglückte wurde erst Stunden später entdeckt und mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert.

Der Unfall dürfte sich zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens ereignet haben, als der Mann von einer Almhütte zu seinem Wohnort zurückkehren wollte. In einer leichten Rechtskurve verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte mit diesem den Steilhang hinab.

Dramatische Rettung

Ein Anrainer entdeckte den Verunglückten gegen fünf Uhr früh nur wenige Meter neben seinem Wagen. Der Steirer hatte neben schweren Verletzungen auch eine Unterkühlung erlitten.

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins Universitätsklinikum Graz geflogen.