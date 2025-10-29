Ab sofort: Die „Pille danach“ gibt es hier kostenlos!

In England ist die „Pille danach“ nun in 10.000 Apotheken landesweit kostenlos erhältlich. Das Notfallmedikament zur Verhütung kann direkt in der Apotheke bezogen werden, ohne dass zuvor ein Arzttermin oder ein Besuch in einer Klinik erforderlich ist. Der britische Gesundheitsdienst NHS bezeichnet diese Neuerung als wegweisend für die Gesundheitsversorgung.

Bei der „Pille danach“ handelt es sich um ein hormonelles Präparat für Notfallsituationen, das eine ungewollte Schwangerschaft abwenden kann. Bislang war die kostenfreie Abgabe in England auf Hausärzte und spezielle Kliniken für sexuelle Gesundheit beschränkt, wobei in einzelnen Regionen bereits Kostenübernahmen existierten.

Entlastung des Gesundheitssystems

Die britische Labour-Regierung hatte diese Initiative bereits im März dieses Jahres angekündigt. Ein zentrales Ziel der Maßnahme ist laut damaligen Medienberichten auch die Entlastung der Allgemeinmediziner, die dadurch mehr Kapazitäten für andere Patientinnen und Patienten gewinnen sollen.

Sue Mann, nationale klinische Direktorin für Frauengesundheit beim NHS England, bezeichnete die Neuregelung laut Nachrichtenagentur PA als „eine der bedeutendsten Entwicklungen im Bereich der sexuellen Gesundheitsversorgung seit den 1960er-Jahren“.