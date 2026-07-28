Stock gegen Polizei: WEGA muss 31-Jährigen in Meidling überwältigen

Mit einem Holzstock und Drohungen gegen Polizisten: Ein 31-Jähriger sorgte in Wien-Meidling für einen Großeinsatz – das Motiv bleibt rätselhaft.

Gegen 5.15 Uhr des 27. Juli 2026 rückte die Polizei in Wien-Meidling aus: Ein 31-jähriger österreichischer Staatsbürger war nach einer mutmaßlichen Sachbeschädigung und massiven Drohungen gegenüber Einsatzkräften festzunehmen. Da der Mann sich äußerst aggressiv verhielt, wurden auch Spezialkräfte der WEGA (Polizei-Spezialeinheit) hinzugezogen.

Mit einem rund 1,5 Meter langen Holzstock bewaffnet, hatte er vor einem Stiegenaufgang Stellung bezogen und die Beamten wiederholt zu einem Zweikampf aufgefordert. Dabei drohte er ihnen unter anderem, ihnen die Nase zu brechen und die Zähne auszuschlagen. Erst mit Unterstützung der WEGA gelang die Festnahme des Mannes.

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Eskalation in Meidling

Ausgangspunkt des Einsatzes war eine Wohnung in der Umgebung: Der 31-Jährige soll dort ein Bild beschädigt haben, das einer 30-jährigen Bekannten gehörte. Diese forderte ihn daraufhin auf, ihre Wohnung zu verlassen. Als er kurz darauf mehrfach an der Tür läutete, wandte sie sich auf Empfehlung von Bekannten an den Polizeinotruf. Beamte der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk trafen den Tatverdächtigen schließlich vor dem Mehrparteienhaus an.

Motiv ungeklärt

Bei seiner Vernehmung schwieg der 31-Jährige zu den Vorwürfen – weder zu der mutmaßlichen Sachbeschädigung noch zu den Drohungen gegenüber den Polizisten äußerte er sich. Auch die betroffene Frau konnte keinen Anlass für die Beschädigung des Bildes benennen, sodass das Motiv des Mannes weiterhin im Dunkeln bleibt.

Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er nach der Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt.