Nach Vermisstensuche: Leichen von Mutter (34) und Kind (10) entdeckt

In einer Innsbrucker Wohnung wurden am Freitag die sterblichen Überreste einer 34-jährigen Frau und ihrer zehnjährigen Tochter entdeckt. Die beiden Personen syrischer Herkunft galten bereits seit Juli des Vorjahres als vermisst. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden stehen zwei Brüder im Alter von 55 und 53 Jahren unter Tatverdacht.

Verdächtige in U-Haft

Die mutmaßlichen Täter befinden sich nicht erst seit dem Leichenfund, sondern bereits seit Juli in Untersuchungshaft – einer in Innsbruck, der andere in Salzburg.

Nähere Einzelheiten zum Fall will die Polizei im Laufe des Vormittags bei einer Pressekonferenz veröffentlichen.