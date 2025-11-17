Frau beim Spaziergang von LKW totgefahren!

Tragisches Ende eines Morgenspaziergangs in Salzburg: Eine 55-jährige Serbin wurde von einem LKW erfasst und starb noch am Unfallort.

In Salzburg ereignete sich heute Morgen gegen 7 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine 55-jährige Serbin wurde als Fußgängerin von einem Lastkraftwagen erfasst und erlag ihren Verletzungen.

Eine Sprecherin der Polizei bestätigte auf Nachfrage: „Den Unfall kann ich bestätigen. Die Frau war eine 55-jährige Serbin und ist gestorben.”

Unfallhergang unklar

Laut Informationen des Portals InfoMediaWorx soll die Frau von dem LKW überrollt worden sein.

Zum genauen Unfallhergang liegen derzeit noch keine weiteren Details vor.

