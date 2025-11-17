Zoll-Bilanz: Spürhunde jagen Schmuggler mit Millionen-Beute

Vom Cannabis bis zur Luxusuhr – die Sommerbilanz der österreichischen Zollbehörden zeigt ein beeindruckendes Spektrum an Beschlagnahmungen und Verstößen.

Die österreichischen Zollbehörden verzeichnen beeindruckende Erfolge in ihrer Sommerbilanz. Von Juli bis September führten die Einsatzkräfte der Dienststelle Ost, die unter anderem für den Flughafen Wien-Schwechat verantwortlich ist, 128 mobile Kontrollen durch und registrierten dabei 372 Verstöße. Parallel dazu wurden im Flugreiseverkehr mehr als 8.300 Personen überprüft, was zu rund 1.349 Beanstandungen führte.

“Mit ihren Kontrollen tragen unsere Zöllnerinnen und Zöllner maßgeblich zum Schutz der Bevölkerung und zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs bei”, betont Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP). Die Sommerperiode war besonders erfolgreich im Kampf gegen Drogenschmuggel – insgesamt 118 Kilogramm Suchtmittel wurden sichergestellt. Cannabis dominierte dabei mit fast 118 Kilogramm die Statistik.

Der Tabakschmuggel bleibt ein dauerhaftes Problem für die Behörden. Während der Sommermonate beschlagnahmten die Zollbeamten 391.122 Zigaretten, 137 Kilogramm Wasserpfeifentabak, 9 Kilogramm Rolltabak sowie über 600 Einheiten Tabakprodukte zum Erhitzen. Die Kontrolleure griffen zudem bei E-Zigaretten und Liquids durch – 518 nicht ordnungsgemäß deklarierte oder illegale Produkte wurden aus dem Verkehr gezogen.

Bargeld und Luxuswaren

Die Bargeldkontrollen erwiesen sich ebenfalls als effektiv: Bei 15 Aufgriffen wurden 386.966 Euro sichergestellt – ein wesentlicher Erfolg in der Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Reisende meldeten laut Zollbehörde ordnungsgemäß 14,58 Millionen Euro bei der Einreise an.

Luxuswaren und Medikamente standen ebenso im Fokus der Zollkontrollen. Die Beamten verzeichneten 332 Schmuckaufgriffe mit einem Gesamtwert von 1,69 Millionen Euro. Hinzu kamen 36 Fälle mit Textilien und Taschen im Wert von über 85.000 Euro. Beschlagnahmte Uhren und Schuhe erreichten einen Gesamtwert von mehr als 107.000 Euro.

Der unerlaubte Import von Arzneimitteln bleibt ein anhaltendes Problem: In 10 Fällen beschlagnahmten die Zollbeamten 2,9 Kilogramm sowie 25.014 Stück Medikamente.

Artenschutz-Verstöße

Im Bereich des Artenschutzes dokumentierten die Behörden 19 Verstöße – darunter 41 lebende Tiere und 51 Korallen. Zusätzlich wurden bei 273 Kontrollen insgesamt 2,2 Tonnen tierischer Produkte wie Fleisch, Milcherzeugnisse und Honig sichergestellt. Bei 18 lebenden Tieren fehlten die erforderlichen Dokumente.

Der Zoll leistete auch einen wichtigen Beitrag zum Schutz der heimischen Landwirtschaft: Bei 293 Aufgriffen wurden über 2,6 Tonnen Pflanzen und Pflanzenteile konfisziert.

Für viele Reisende überraschend können selbst scheinbar harmlose Produkte wie Honig, Korallen oder Luxusuhren bei Zollkontrollen zu Problemen führen.