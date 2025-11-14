“Southern Spear”: USA startet massive Militäroperation

Die USA intensivieren ihren Kampf gegen den Drogenschmuggel in der Karibik. Verteidigungsminister Pete Hegseth verkündete nun die Einleitung einer offiziellen Militäroperation gegen mutmaßliche Drogenschmuggler in der Region.

Diese Maßnahme stellt eine deutliche Ausweitung der bisherigen Aktivitäten dar, bei denen amerikanische Streitkräfte bereits mehrfach gegen verdächtige Boote in karibischen Gewässern vorgegangen waren.

Strategische Neuausrichtung

Mit der formellen Einstufung als Militäroperation signalisiert Washington eine strategische Neuausrichtung seiner Anti-Drogen-Politik in der Region. Die Entscheidung folgt auf eine Reihe von Einsätzen, bei denen die US-Marine bereits gegen Schiffe vorging, die im Verdacht standen, illegale Substanzen zu transportieren.