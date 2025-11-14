Stockholm unter Schock: Doppeldecker rast in Menschenmenge

Mitten im Stockholmer Berufsverkehr rast ein Doppeldeckerbus in eine Haltestelle. Der tragische Unfall fordert drei Todesopfer und hinterlässt fünf Verletzte.

In Stockholm kam es zu einem dramatischen Zwischenfall im Berufsverkehr, als ein Bus auf der stark frequentierten Valhallavägen in eine Haltestelle krachte. Der Unfall forderte drei Menschenleben. Fünf weitere Personen wurden verletzt, zwei davon schwer, wie die schwedischen Zeitungen “Aftonbladet” und “Expressen” unter Berufung auf Polizeiangaben melden.

Der Vorfall ereignete sich im Stockholmer Stadtzentrum auf Höhe der Technischen Hochschule. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort, die Unfallstelle wurde abgesperrt. Zur genauen Unfallursache liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor, allerdings schließen die Ermittler nach aktuellem Stand ein vorsätzliches Handeln aus.

Unfallursache unklar

Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem verunglückten Fahrzeug um einen Doppeldeckerbus, der zum Unfallzeitpunkt nicht im regulären Liniendienst unterwegs war. Der Busfahrer wurde vorläufig festgenommen. Laut “Expressen” könnte ein medizinischer Notfall des Fahrers den Unfall ausgelöst haben.

Bei dem Unglück gab es mehrere Todesopfer. Rettungskräfte versorgen die Verletzten, während die Polizei die Unfallstraße weiträumig abgeriegelt hat.