Österreich könnte sich heute das WM-Ticket sichern – mit Hilfe vom Balkan

Der WM-Traum lebt! Österreichs Fußball-Nationalteam steht vor historischer Chance – nach 28 Jahren könnte endlich wieder die Qualifikation für eine Weltmeisterschaft gelingen.

Erstmals seit 1998 winkt dem österreichischen Nationalteam wieder der ganz große Wurf auf der internationalen Fußballbühne! Vor den entscheidenden Qualifikationsspielen auf Zypern am Samstag um 18 Uhr und dem Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina am Dienstag um 20.45 Uhr in Wien stehen die Chancen für eine WM-Teilnahme 2026 hervorragend. Als Spitzenreiter der Gruppe H haben Arnautovic und seine Teamkollegen alle Trümpfe selbständig in der Hand.

Qualifikations-Szenarien

Sollte die Rangnick-Truppe auf Zypern drei Punkte einfahren, ist die WM-Qualifikation zwar noch nicht endgültig besiegelt. Die Bosnier, die mit zwei Zählern Rückstand auf Platz zwei lauern, treten am selben Abend gegen Rumänien an. Lassen die Balkankicker dort Federn, darf Österreich bereits den WM-Einzug feiern.

Selbständig ein Unentschieden könnte für das ÖFB-Team zum vorzeitigen Jubel reichen. Und sollte es im “Showdown” gegen Bosnien-Herzegowina nicht nach Wunsch laufen, wäre der WM-Traum dennoch erfüllt – vorausgesetzt Bosnien-Herzegowina unterliegt Rumänien und die Rumänen schießen San Marino nicht mit einem Torfestival ab.

⇢ Österreichs Chance: So klappt der WM-Ticket schon morgen



Paradoxe Chance

So paradox es klingen mag: Sogar bei einer Pleite auf Zypern und nur einem Zähler gegen Bosnien-Herzegowina stünde Österreich als WM-Teilnehmer fest – sofern Bosnien-Herzegowina nicht dreifach punktet und Rumänien nicht die volle Ausbeute von sechs Punkten einfährt.

⇢ WM-Schock für ÖFB: FIFA plant überraschende Regeländerung

