Feuerteufel steckte Polizeistreife und Pkw in Brand – Frau half bei Festnahme

Brennende Fahrzeuge in Spittal an der Drau sorgten für Aufregung. Nach einer raschen Fahndung konnte ein 45-jähriger Tatverdächtiger gefasst werden.

Eine Zeugin bemerkte am Freitagabend gegen 19.55 Uhr einen brennenden Streifenwagen vor der Polizeiinspektion Spittal an der Drau und meldete den Vorfall umgehend persönlich in der Dienststelle. Ein Polizeibeamter reagierte sofort und konnte den in Flammen stehenden Hinterreifen mit einem Feuerlöscher rasch unter Kontrolle bringen. Etwa 25 Minuten später entdeckten Beamte auf einem öffentlichen Parkplatz ein weiteres Fahrzeug, an dem ebenfalls ein Teil brannte. Die Polizeistreife führte eine provisorische Löschung durch, bevor die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau die vollständigen Lösch- und Sicherungsarbeiten übernahm.

⇢ Mit Vollgas durch die Scheibe: Täter verwüsten Juwelier und flüchten



Erfolgreiche Fahndung

Nach Beobachtungen einer Zeugin, die zuvor eine verdächtige Person in der Nähe gesehen hatte, starteten die Behörden eine umfassende Fahndungsaktion im Stadtgebiet. Die Ermittler konnten dank der detaillierten Personenbeschreibung zweier Zeuginnen, mehrerer eingegangener Hinweise und intensiver Suchmaßnahmen einen 45-jährigen Mann als mutmaßlichen Täter identifizieren. Bei seiner Festnahme an seiner Wohnadresse stellten die Beamten sowohl die vermutliche Tatkleidung als auch einen möglichen Brandbeschleuniger sicher.

Der Tatverdächtige verweigerte jegliche Kooperation mit den Ermittlern und zeigte sich nicht geständig.

Nach seiner Festnahme wurde er in das Polizeianhaltezentrum (PAZ) Villach überstellt.