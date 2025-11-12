Mit Vollgas durch die Scheibe: Täter verwüsten Juwelier und flüchten

Mit einem Auto rammten Unbekannte die Eingangstür eines Juweliers in Wels. Der nächtliche Blitzeinbruch hinterließ ein Trümmerfeld in der Pfarrgasse.

In der Nacht auf Mittwoch erschütterte ein lauter Knall die Welser Innenstadt. Gegen vier Uhr morgens wurden Anwohner aus dem Schlaf gerissen, als Unbekannte einen Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft verübten. Ein Zeuge berichtete der Polizei, er habe nach dem Lärm auch ein davonfahrendes Fahrzeug wahrgenommen.

Die Einbrecher hatten mit einem Auto den Eingangsbereich des Juweliergeschäfts gerammt, um sich gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum zu verschaffen. Nach der Tat gelang den Tätern die Flucht vom Tatort. Die Pfarrgasse in Wels verwandelte sich durch den Einbruch in ein Trümmerfeld – zahlreiche Splitter und Schuttteile verteilten sich über den Straßenbereich.

Notdürftige Sicherung

Noch während der Nachtstunden rückte die Feuerwehr an und sicherte den beschädigten Eingangsbereich notdürftig ab. Die Ermittlungsbehörden haben inzwischen eine Fahndung eingeleitet und führen umfangreiche Überprüfungen durch.

Ob und in welchem Umfang Schmuck entwendet wurde, kann die Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht beziffern.