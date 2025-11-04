Juwelenraub in Salzburgs Prachtmeile: Täter verschwinden spurlos

Mit brachialer Gewalt und im Schutz der Nacht schlugen sie zu: Einbrecher räumten in der Salzburger Getreidegasse ein Juweliergeschäft aus und verschwanden spurlos.

In der Salzburger Getreidegasse kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem dreisten Juwelenraub. Unbekannte Täter drangen gegen drei Uhr morgens in das Juweliergeschäft Schneider ein, nachdem sie gewaltsam die Absperrgitter und das Schaufenster aufgebrochen hatten. Die Einbrecher leerten mehrere Vitrinen und konnten anschließend unerkannt vom Tatort flüchten.

Polizeiliche Maßnahmen

Die Polizei reagierte umgehend mit einer großangelegten Fahndungsaktion, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde. Das Landeskriminalamt Salzburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zum genauen Umfang und Wert der gestohlenen Schmuckstücke liegen derzeit noch keine detaillierten Informationen vor, doch Experten gehen von einem erheblichen finanziellen Schaden aus.