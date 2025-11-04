186 Skigebiete verschwunden: Jetzt trifft es beliebtes Resort

Wo einst Skifahrer die Hänge hinabglitten, herrscht jetzt Stille. In den französischen Alpen beginnt der Abbau eines weiteren Opfers des Klimawandels.

In Frankreich verschwinden immer mehr Skigebiete in tieferen Lagen aufgrund des fortschreitenden Klimawandels. Am Dienstag beginnt im ehemaligen Skigebiet Céüze in den französischen Alpen der Rückbau der seit Jahren stillgelegten Liftanlagen. Das in den 1930er Jahren eröffnete Skigebiet hatte seine acht Lifte zuletzt in der Saison 2017/2018 in Betrieb. Die Entscheidung zum Abbau fiel im September 2024. Die Demontagearbeiten werden voraussichtlich zwei Monate in Anspruch nehmen. Teile der Anlagen sollen in anderen Skigebieten weiterverwendet werden.

Wachsendes Phänomen

Céüze steht mit diesem Schicksal nicht allein da. Nach Erkenntnissen des auf dieses Phänomen spezialisierten Doktoranden Pierre-Alexandre Metral haben bereits 186 überwiegend kleinere Skigebiete ihren Betrieb eingestellt. Michel Ricou-Charles, Vorsitzender der Gemeinde Buëch-Dévoluy, betont: „Die Entscheidung ist lange gereift.“ Das zwischen 1.500 und 2.000 Metern gelegene Skigebiet Céüze kämpft laut einer Mitteilung der Gemeinde seit Jahren mit „immer unsichererer Schneelage“. Die Region setzt nun verstärkt auf alternative Tourismuskonzepte wie Wandern, Klettern, Mountainbiking sowie Schneeschuh- und Skitouren.

„Wir haben uns gedanklich längst davon verabschiedet, unsere Bergregion lebt auf andere Weise wieder auf“, erklärt Ricou-Charles. Auch Hüttenwirtin Nathalie Ghesquiere zeigt sich überzeugt: „Gut, dass die Anlagen endlich abgebaut werden“, sagt sie am Telefon. Um die Attraktivität der Region macht sie sich keine Sorgen.

⇢ Preisschock bei Kaffee – Tchibo greift zu historischer Notlösung



Weitere Rückbauten

Die Organisation Mountain Wilderness (Umweltschutzorganisation), die aus eigener Initiative bereits rund 20 ungenutzte Skilifte demontiert hat, begrüsst das Vorgehen: „Wir begrüssen es sehr, dass die Gemeinde sich selbständig darum kümmert.“ Die Umweltschützer hoffen auf Nachahmer, denn nach ihren Angaben rosten in Frankreich etwa 100 weitere ungenutzte Liftanlagen vor sich hin.

Die Umweltschützer hoffen auf Nachahmer, denn nach ihren Angaben rosten in Frankreich etwa 100 weitere ungenutzte Liftanlagen vor sich hin.