Doppel-Fang der Polizei: Zu schnell und zu betrunken

Mit 114 statt erlaubten 70 km/h raste ein 43-Jähriger über die B137. Als die Polizei ihn stoppte, kam die zweite Überraschung: Der Fahrer hatte über ein Promille Alkohol im Blut.

Ein alkoholisierter Autofahrer aus dem Bezirk Eferding wurde am Montagabend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Der 43-Jährige war auf der B137 mit 114 km/h unterwegs – in einem Bereich, in dem maximal 70 km/h erlaubt sind. Die Beamten führten gegen 22.55 Uhr bei Straßenkilometer 5,5 Lasermessungen durch, als sie den Tempoverstoß registrierten.

Alkohol am Steuer

Nach kurzer Verfolgungsfahrt konnten die Polizisten den Mann stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde auch Alkoholkonsum festgestellt: Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,02 Promille.

Als Konsequenz musste der Fahrer seinen Führerschein – sowohl in physischer als auch in digitaler Form – vorläufig abgeben.