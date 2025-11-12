Schönbrunn geht digital: Punsch und Pfand jetzt per Karte

Weihnachtsstimmung trifft auf digitale Innovation: Der Schönbrunner Weihnachtsmarkt läutet die Saison mit einem bargeldlosen Konzept ein – inklusive elektronischer Pfandrückgabe.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn in Wien hat am Donnerstag, 6. November, seine Pforten geöffnet. Während die festliche Atmosphäre mit dem charakteristischen Aroma von Punsch und Lebkuchen sowie den illuminierten Ständen im Schlosspark unverändert bleibt, gibt es in diesem Jahr eine bedeutende Neuerung: Der Markt setzt erstmals auf ein vollständig bargeldloses Konzept. Die Besucher haben nun die Möglichkeit, sämtliche Einkäufe – von kulinarischen Genüssen bis hin zu Kunsthandwerk – mit Bankkarte oder mobilem Endgerät zu bezahlen. Dennoch bleibt die Option der Barzahlung bestehen, ebenso wie die Nutzung der vorhandenen Geldautomaten.

Digitales Zahlungssystem

Für die technische Umsetzung des digitalen Zahlungssystems zeichnet das österreichische Unternehmen “Card Complete” verantwortlich. Der Vertriebsleiter Mario Mikikits unterstreicht die Vorzüge dieser Innovation: „Gerade in der Vorweihnachtszeit wünschen sich viele Menschen ein entspanntes, sicheres und unkompliziertes Weihnachtsmarkt-Erlebnis – oft mit Freunden oder der Familie. Eine durchgehende, bargeldlose Zahlungsmöglichkeit ist dafür ein entscheidender Faktor.” Die digitale Abwicklung des Pfandsystems bezeichnet er als „einen echten Meilenstein”.

Von dieser Neuerung sollen insbesondere internationale Gäste profitieren, die Kartenzahlungen aus ihrem Alltag gewohnt sind. Auch für die Standbetreiber verspricht das System vereinfachte Prozesse und eine Reduzierung des Bargeldmanagements.

Elektronisches Pfandsystem

Das neue Zahlungskonzept umfasst das gesamte Angebot des Marktes – von Süßigkeiten über handgefertigte Waren bis zum abendlichen Punschgenuss. Eine besondere Innovation stellt die elektronische Pfandabwicklung dar: Bei der Rückgabe der Punschbecher wird der Pfandbetrag automatisch auf das ursprünglich verwendete Zahlungsmittel zurückerstattet.