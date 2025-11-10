Wiener Weihnachtszauber: Diese 5 Adventmärkte dominieren Österreichs Ranking

Die Wiener Adventmärkte dominieren das österreichische Ranking – gleich fünf der zehn beliebtesten Weihnachtsmärkte locken Besucher in die Bundeshauptstadt.

In Wien befinden sich fünf der zehn beliebtesten Adventmärkte Österreichs, wie eine aktuelle Umfrage zeigt. Die Spitzenposition sicherte sich der Weihnachtsmarkt Schönbrunn in Wien-Hietzing, gefolgt vom Christkindlmarkt am Rathausplatz und dem Weihnachtsmarkt am Spittelberg – alle drei in der Bundeshauptstadt angesiedelt. Auf dem vierten Platz landete der Salzburger Christkindlmarkt, während der Weihnachtsmarkt am Hof und das Weihnachtsdorf Schloss Belvedere, beide in Wien, die Plätze fünf und sechs belegten.

Die weiteren Ränge gingen an den Linzer Christkindlmarkt, den Grazer Christkindlmarkt, den Christkindlmarkt in Innsbruck sowie den Mariazeller Advent. Neben den Märkten in den Landeshauptstädten erfreuen sich laut Handelsverband auch die Welser Weihnachtswelt, der Veldener Advent am Wörthersee und der Grafenegger Advent überregionaler Beliebtheit.

Besuchermotive

Der gemeinsam vom Handelsverband und Reppublika Research durchgeführte Consumer Check identifiziert als Hauptmotiv für einen Adventmarktbesuch „die einzigartige Atmosphäre“, die von 74 Prozent der Befragten genannt wurde. Für 54 Prozent steht der Genuss von Punsch oder Glühwein im Vordergrund, während 52 Prozent die Gelegenheit nutzen, um Freunde und Bekannte zu treffen.

Etwa 14 Prozent der Besucher verbinden den Marktbesuch mit dem Kauf von Weihnachtsgeschenken. „Vor allem kleine und mittelständische Betriebe und Marktstandler vor Ort profitieren davon. Aber auch die umliegenden Einkaufsstraßen und Innenstädte können sich über verstärkte Spontankäufe freuen“, sagte Will.

Besonders die jüngere Generation zeigt großes Interesse an den festlichen Märkten. Die Umfrage ergab, dass in der Generation Z (18 bis 28 Jahre) 42 Prozent mehrere Adventmärkte besuchen, während weitere 45 Prozent zumindest einen Markt aufsuchen.

Beliebte Einkäufe

Bei den Einkäufen auf Adventmärkten dominieren Glühwein und Punsch mit 67 Prozent der Nennungen. Kulinarische Angebote wie Ofenkartoffeln oder Raclettebrot werden von 51 Prozent der Besucher nachgefragt, gefolgt von Süßwaren mit 45 Prozent.

Auch Dekorationsartikel finden mit 25 Prozent sowie Spielzeug und Kunsthandwerk mit 16 Prozent ihre Abnehmer.

