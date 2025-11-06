US-Gigant kürt Wien: Unser Christkindlmarkt schlägt die Welt

Weltweite Anerkennung für Wiener Tradition: Der Christkindlmarkt am Rathausplatz wurde vom US-Sender CNN zu einem der besten Weihnachtsmärkte weltweit gekürt.

Der Wiener Christkindlmarkt vor dem Rathaus hat es in die Riege der weltweit besten Weihnachtsmärkte im Ranking des US-Nachrichtensenders CNN geschafft. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zeigte sich in einer Donnerstag veröffentlichten Aussendung erfreut: „Wir sind sehr stolz, dass wir mit dem Wiener Christkindlmarkt den wahrscheinlich bedeutendsten und erfolgreichsten Weihnachtsmarkt in Europa haben.“ Es sind mehr als drei Millionen Besucherinnen und Besucher pro Jahr, die dem Wiener Christkindlmarkt die Ehre erweisen.

Die Reise-Redaktion des amerikanischen Senders führt den Wiener Christkindlmarkt als einen der ältesten und traditionsreichsten an erster Stelle der Top-Destinationen für die Weihnachtszeit an. Der Markt am Rathausplatz öffnet am 14. November seine Pforten, während der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn bereits am Donnerstag startet.

Adventmärkte-Vielfalt

In Wien laden in der diesjährigen Adventzeit insgesamt 14 offizielle Weihnachtsmärkte mit 911 Verkaufsständen zum Besuch ein. Darunter befinden sich 180 Stände mit gastronomischem Angebot. Mit 96 Ständen nimmt der Christkindlmarkt am Rathausplatz eine zentrale Position ein, während der X-Mas Markt in der Marx Halle mit 186 Ständen zum größten Adventmarkt 2025 avanciert.

Sicherheitsmaßnahmen

Anlässlich der Eröffnung des ersten Wiener Adventmarktes kündigte das Innenministerium verstärkte Polizeipräsenz an. Sowohl uniformierte als auch zivile Beamte sowie spezialisierte Einsatzkräfte werden auf den Märkten im Einsatz sein. Obwohl keine konkreten Bedrohungshinweise vorliegen, bleibt laut Ministeriumsaussendung die Gefährdung durch islamistisch motivierte Akteure im europäischen Vergleich auf hohem Niveau.