Punsch-Saison startet: Erster Wiener Weihnachtsmarkt öffnet bereits heute

Punsch, Lichterglanz und Kinderlachen: Wiens Adventmärkte erwachen zum Leben. Der Startschuss fällt heute in Hietzing, bevor die Stadt in einen vorweihnachtlichen Zauber versinkt.

Die Wiener Adventmärkte läuten ab heute die vorweihnachtliche Saison ein. Den Auftakt macht der Markt in Wien-Hietzing, der seine Besucher bis zum 6. Jänner mit über 90 Ständen und einem speziellen Kinderprogramm täglich empfängt.

Eine Woche später, am 13. November, folgt der Weihnachtsmarkt am Hauptbahnhof, der bis zum 20. Dezember jeden Tag ab 14 Uhr zugänglich ist. Neben einer Eisstockbahn lockt hier auch ein Karussell für die kleinen Gäste.

Märkte-Eröffnungswelle

Bereits einen Tag darauf, am 14. November, feiern gleich sieben weitere Adventmärkte ihre Eröffnung. Darunter befindet sich auch der traditionsreiche Christkindlmarkt am Rathausplatz, der bis zum 26. Dezember täglich Punschgenuss und Flaniervergnügen bietet. Ergänzend können Besucher auf einer kompakten Eisfläche durch die Parkanlage gleiten.

Zeitgleich nehmen auch die Weihnachtsmärkte am Spittelberg, im Türkenschanzpark sowie beim Belvedere ihren Betrieb auf. Ebenfalls am 14. November eröffnen die benachbarten Märkte Am Hof und auf der Freyung in Wien-Innere Stadt. Beide haben bis zum 23. Dezember täglich geöffnet, wie die meisten größeren Adventmärkte der Hauptstadt.

Das Weihnachtsdorf im Alten AKH auf dem Universitätscampus startet ebenfalls am 14. November und empfängt Besucher bis zum 23. Dezember täglich – freitags sogar bis 23 Uhr, was ihn zu einem der Wiener Märkte mit den längsten Öffnungszeiten macht.

Letzte Eröffnungen

Den Abschluss der Eröffnungswelle bildet der 21. November, wenn der Weihnachtsmarkt am Karlsplatz (geöffnet bis 23. Dezember) sowie der Wintermarkt auf dem Riesenradplatz im Prater (bis 6. Jänner) ihre Pforten öffnen. Am darauffolgenden Samstag folgt noch der Adventmarkt am Stephansplatz, wo Besucher bis zum 26. Dezember täglich ihren Punsch im Zentrum Wiens genießen können.

