Oberwart im Genussfieber: 200 Aussteller verwandeln Messezentrum

Drei Tage voller Aromen, Handwerkskunst und kulinarischer Entdeckungen – im Messezentrum Oberwart lockt die Genussmesse mit 200 Ausstellern und besonderen Highlights.

Im Messezentrum Oberwart verwandelt sich die Atmosphäre ab Freitag in ein Festival der Sinne. Drei Tage lang steht bei der Genussmesse alles im Zeichen kulinarischer Entdeckungen, traditioneller Handwerkskunst und der Freude am Verkosten. Sobald die Veranstaltung ihre Pforten öffnet, erfüllen verführerische Aromen den Raum – frisch gebackenes Brot, geröstete Kürbiskerne und eine Atmosphäre gespannter Erwartung.

Das Messezentrum entwickelt sich bis Sonntag zum Anziehungspunkt für Genussliebhaber, die authentisches Handwerk schmecken möchten. Etwa 200 Ausstellende bieten Köstlichkeiten aus der Region und internationalen Spezialitäten an – von samtigem Käse über hochwertige Öle bis zu handgefertigter Schokolade und innovativen Lebensmitteltrends.

Kulinarische Vielfalt

„Unsere Messe zeigt, wie viel Leidenschaft in jedem einzelnen Produkt steckt – und genau das schmeckt man“, sagt Veranstaltter Markus Tuider. Die Besucher erwartet eine Vielfalt an kulinarischen Erlebnissen – von italienischen Trüffeln über exotische Pfeffersorten bis zu hausgemachten Bio-Marmeladen. Jeder Stand eröffnet neue geschmackliche Dimensionen.

⇢ Gruselfrucht mit Mehrwert: So verwandelst du Kürbisinnereien in Delikatessen



Ergänzt wird das Angebot durch zeitgemäße Innovationen: pflanzliche Fleischalternativen, wiederentdeckte Getreidesorten und fermentierte Delikatessen, die das Geschmacksspektrum erweitern.

Spannendes Programm

Für besondere Aufregung sorgt das Chili-Wettessen als Höhepunkt im Rahmenprogramm. Teilnehmende benötigen hier Courage, starke Nerven und besondere Ausdauer. Deutlich milder, aber ebenso populär präsentiert sich die Kochshow „Löffel & Feder“ mit Georg Staber-Gossi, der gemeinsam mit lokalen Erzeugern demonstriert, wie aus einfachen Zutaten kreative Gerichte entstehen – ressourcenschonend, saisongerecht und mit persönlichem Engagement.

„Unsere Aussteller sind keine gesichtslosen Großbetriebe. Sie leben für ihre Produkte. Und das spürt man an jedem Stand“, so Tuider.

Tatsächlich begegnen die Besucher hier Menschen, die mit Hingabe und Präzision arbeiten: Weinbauern, Bienenzüchter, Käsereien, junge Unternehmen und Manufakturen, die ihre Erzeugnisse persönlich herstellen.