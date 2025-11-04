Schlittschuh-Fieber: Diese Eisflächen locken jetzt Winterfans

Die Eislaufsaison lockt wieder in Wien – die Kufen werden scharf gemacht. Winterfans können sich auf ein vielseitiges Angebot an Eisflächen in der Hauptstadt freuen. Die Preise sind im Vergleich zum Vorjahr nur leicht gestiegen. Für Liebhaber des eleganten Gleitens auf dem Eis bietet die Stadt zahlreiche attraktive Möglichkeiten.

Der Eistraum am Christkindlmarkt in Wien-Innere Stadt empfängt Besucher ab 14. November mit einer 3000 Quadratmeter großen Eisfläche und verwinkelten Wegen durch den winterlichen Rathauspark. Die Anlage ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Vor Ort können Schlittschuhe ausgeliehen werden, zudem stehen Schließfächer und Schutzhelme für Kinder zur Verfügung.

Erwachsene zahlen online 9,50 Euro, an der Kasse 10,50 Euro. Für Kinder kostet der Eintritt 6,70 Euro bei Online-Buchung und 7,40 Euro vor Ort. Vergünstigungen gibt es für Senioren und Familien. Nach dem Ende am 6. Jänner folgt eine Umgestaltung für den Wiener Eistraum, der vom 22. Jänner bis 8. März 2026 in neuem Glanz erstrahlen wird.

Beliebte Eislaufplätze

Die Kunsteisbahn Engelmann in Wien-Hernals bietet ab 7. November Eislaufvergnügen mit Panoramablick über Wien. Erwachsene zahlen werktags 10 Euro, am Wochenende 11 Euro für ein Tagesticket. Pensionisten kommen für 7,50 Euro aufs Eis. Kinder zwischen drei und fünf Jahren zahlen 4 Euro unter der Woche und 4,50 Euro am Wochenende, während Jugendliche von sechs bis 17 Jahren 8 Euro werktags und 8,50 Euro am Wochenende entrichten.

Der traditionsreiche Wiener Eislaufverein am Heumarkt in Wien-Landstraße öffnet seine Pforten am 8. November. Erwachsene zahlen werktags 11 Euro und am Wochenende 12 Euro. Senioren und Studenten erhalten Ermäßigung mit 9,50 Euro an Werktagen und 10,50 Euro am Wochenende. Kinder kommen für 3 Euro unter der Woche und 3,50 Euro am Wochenende aufs Eis, Jugendliche zahlen 8 Euro werktags und 8,50 Euro am Wochenende.

Weitere Angebote

Der Eisring Süd in Wien-Favoriten plant die Öffnung seiner Freifläche witterungsabhängig ab 15. November. In der Halle kann bereits jetzt Eis gelaufen werden. Der Eintritt beträgt 9,50 Euro werktags und 10,50 Euro am Wochenende. Kinder bis drei Jahre haben freien Eintritt, ältere Kinder zahlen 3,50 Euro unter der Woche und 4 Euro am Wochenende. Jugendliche entrichten 7,50 Euro werktags und 8 Euro am Wochenende. Pensionisten zahlen montags bis freitags 7 Euro, am Wochenende 8 Euro.

Im Eissportzentrum Kagran in Wien-Donaustadt, der Heimstätte der Vienna Capitals (Wiener Eishockeyverein), beginnt das öffentliche Eislaufen am 8. November. Samstags und sonntags ist die Eisfläche von 13.15 bis 18 Uhr für alle zugänglich. Speziell für Senioren gibt es donnerstags von 10.15 bis 14 Uhr reservierte Zeiten. Der Eintrittspreis beträgt 11,50 Euro für Erwachsene. Pensionisten zahlen 6,50 Euro, Kinder ab drei Jahren 4 Euro. Jugendliche, Studenten sowie Präsenz- und Zivildiener erhalten Ermäßigung und zahlen 8 Euro.

In der Stadthalle in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ist Eislaufen ganzjährig möglich. Seit Ende Oktober gelten saisonale Preise und Öffnungszeiten. Erwachsene zahlen unter der Woche 9,50 Euro und am Wochenende 10,50 Euro. Pensionisten erhalten montags bis freitags Ermäßigung und zahlen 7 Euro.

Für Kinder kostet der Eintritt 3,50 Euro werktags und 4 Euro am Wochenende. Jugendliche zahlen 7,50 Euro unter der Woche und 8 Euro am Wochenende.