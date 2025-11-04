Erster Adventmarkt öffnet bereits am 8. November!

Mitten im Herzen Wiens erwacht wieder der festliche Zauber: 43 Stände rund um den Stephansdom verwandeln das historische Zentrum in ein glitzerndes Adventparadies.

Eines der traditionsreichsten Adventmärkte Wiens öffnet ab 8. November wieder seine Pforten: Das Weihnachtsdorf am Stephansplatz etabliert sich erneut als festlicher Anziehungspunkt im Herzen von Wien-Innere Stadt. Inmitten der historischen Kulisse zieht der beliebte Markt jährlich zahlreiche Besucher an und gehört zu den meistfrequentierten Adventdestinationen der Stadt.

Festliche Marktstände

Rund um den Stephansdom laden 43 festlich geschmückte Stände zum Flanieren und Entdecken ein. Das Sortiment umfasst ausgewähltes Kunsthandwerk, stilvollen Christbaumschmuck sowie regionale Produkte aus verschiedenen Bundesländern. Für Gaumenfreuden sorgt ein vielfältiges kulinarisches Angebot – von dampfendem Punsch über heiße Maroni bis hin zu österreichischen Spezialitäten.

Öffnungszeiten

Der Adventmarkt empfängt seine Gäste täglich von 11:00 bis 21:00 Uhr. Am Heiligabend schließen die Stände bereits um 16:00 Uhr, während der Markt an den beiden Weihnachtsfeiertagen jeweils bis 19:00 Uhr geöffnet bleibt.